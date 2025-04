Rodrigo Holgado preocupa al América: sentenció su futuro

El mismo Holgado habló sobre su presente en el equipo y no ocultó nada sobre su futuro lejos del América de Cali pese a su buen momento con el club en todos los torneos.

"Contento, la verdad que pase momentos que no fueron buenos y hoy en día me están saliendo las cosas, estoy haciendo goles. Una idea era irme de América, tuve la posibilidad de Chile que no se dio, lo de Bucaramanga con mi familia decidimos no ir allá, decidí quedarme y fue la correcta", mencionó.

Del mismo modo, Holgado habló sobre el contrato que tiene con el América de Cali y definió su futuro, pues no descartó ir al exterior.

"Me queda 1 año y medio más de contrato con América. Si me llegara a irme de América lo más seguro es que sea para el exterior", confesó el delantero americano.

"El semestre pasado no teníamos un jugador como Juan Fer y por eso yo bajaba mucho a buscar la pelota que no me llegaba. Jugar con Juan Fer es tremendo, para un delantero tener un 10 de esa característica que te pone mano a mano con el arquero es lo mejor, lo estoy aprovechando mucho", destacó sobre su compañero y figura.