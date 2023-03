Roger Martínez iría al fútbol de Brasil: sería fichado junto a una 'joya' del Sudamericano sub 20

Roger Martínez no ha firmado un buen inicio de temporada con las Águilas del América, pues en los ocho partidos que ha disputado este año, ha marcado un gol y su nivel ha estado lejos del que lo llevó a la Selección Colombia en varios tramos; entre tanto, sigue 'coqueteando' con algunos equipos para cambiar de aires.

Y es que se pudo conocer que Roger Martínez fue ofrecido a Botafogo de Brasil, siendo la posibilidad para que el delantero colombiano viva su cuarta experiencia en el fútbol suramericano y la primera en el 'país de la samba', teniendo en cuenta que -en este lado del mundo- solo jugó en Argentina (Racing, Aldosivi y Deportivo Santamarina).

No obstante, Martínez no llegaría solo a Botafogo, pues parece inminente el fichaje de Matías Segovia, el volante ofensivo de 20 años quien viene de ser figura con la Selección de Paraguay en el Campeonato Sudamericano sub 20 que se realizó en Colombia.

Así las cosas, Segovia -uno de los deseos del Fogao- llegaría desde Guaraní; y en caso de concretarse el ofrecimiento de Martínez, el actual delantero de América también sería uno de los fichajes 'estrella' para la Copa Sudamericana.

Pues el segundo torneo internacional más importante de Suramérica es uno de los objetivos de Botafogo para esta temporada, recordando que aparece en el grupo A junto a Magallanes (Chile), Universidad César Vallejo (Perú) y Liga de Quito (Ecuador).

Cabe recordar que la última participación de Roger Martínez con la Selección Colombia fue el 12 de noviembre de 2021, cuando la Tricolor cayó ante Brasil (2-1) por Eliminatorias; y ahora, teniendo en la mira el regreso a su combinado, dejaría atrás al América (luego de 160 partidos jugados) para sumarse a uno de los tradicionales de Brasil.