Roger Martínez se irá de México y pide pista en un grande del continente: "Estoy disponible"

Roger Martínez se ha convertido en uno de los jugadores que mayor interés despierta en el mercado de fichajes. El colombiano del América de México se acerca a finalizar su contrato con 'las águilas' y ya busca opciones para la siguiente temporada.

Desde suelo azteca se habla de varias posibilidades para que el delantero cafetero siga su carrera. Las principales chances del jugador tricolor apuntan a encontrar otro equipo en la liga mexicana. Sin embargo, parece que sus intenciones apuntan hacia el sur del continente.

El atacante culminará su contrato con el América de México el próximo 30 de junio y por tal motivo está en la baraja de posibilidades de Boca Juniors. Aunque desde La Boca se afirma que aún no hay una negociación formal, el futbolista adelantó que estaría dispuesto a sumarse al xeneize.

“Yo soy un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”, dijo el colombiano en diálogo con el medio mexicano 'AM'.

Para el colombiano, su paso `por el fútbol español también fue importante: “Claro que sí. Yo estuve solo seis meses, pero me vine a México desde Villarreal por propia decisión y no me arrepiento. Es más, creo que fue una buena decisión. Apenas me mencionaron que estaba el América, tomé la determinación. De aquí me llevo muchos bonitos recuerdos, tres títulos con el club más grande de este país”.

Sin embargo, las últimas temporadas no han sido las mejores para los embajadores colombianos en Casa Amarilla. El onceno albiceleste ha tenido la presencia de Frank Fabra y Sebastián Villa, pero ambos jugadores ha ido perdiendo relevancia.