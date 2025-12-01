Roldán hizo alarmante confesión sobre el arbitraje colombiano: “hay déficit”

El árbitro Wilmar Roldán estuvo en los micrófonos del programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, durante la conversación, el juez antioqueño de 45 años profundizó en los relatos incluidos en su libro ‘Silbato de Oro’, una obra en la que revela episodios íntimos de su trayectoria profesional, así como las noches más difíciles que ha debido afrontar dentro y fuera de la cancha.

Roldán también se refirió a la crítica situación del arbitraje en Colombia y en el mundo, marcada por un notable déficit de jueces en todos los niveles. Según explicó, la deserción en las escuelas arbitrales es alarmante: de cada 60 aspirantes que ingresan a la academia, apenas cinco llegan a ejercer de forma profesional.

