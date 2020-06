Ronaldinho: "Esto quedará se quedará para siempre en todos nosotros"

Luego de ser trasladado desde la Unidad Especializada, la vida de Ronaldinho cambió un poco, sin embargo, su vigente reclusión, más allá de ser en un hotel donde el trato es mucho mejor que en el mencionado recinto penitenciario, afecta duramente al exjugador brasilero, cuyo proceso no ha podido cerrarse y en el que varios de los implicados aún se encuentran libres mientras huyen de la justicia paraguaya.

Por eso, más allá de los beneficios a los que ha accedido, el brasilero admite que la situación ha sido complicada. "Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", aseguró 'Dinho' al diario catalán 'Mundo Deportivo'.

De igual manera, cuestionado sobre esa sonrisa que siempre lo ha acompañado y que mostró hasta estando en prisión, afirmó: "No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera".

Para finalizar se refirió a la pandemia que recorre el mundo y a cómo será la vuelta del fútbol, haciendo referencia a Barcelona y a lo que viene para el club catalán: "Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Hablar de gestión del negocio no es lo mío, pero el esfuerzo deberá ser todavía más grande para mantener al club al mismo nivel. Espero que pronto todo vuelva a la normalidad y podamos volver a nuestras casas. Ojala todo vuelva a ser como antes".