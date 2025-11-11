Ronaldo confirmó lo peor para el fútbol: sería su último Mundial

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo porque es uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia y está también a punto de llegar a la sorprendente cifra de 1.000 goles. Sin embargo, en esta ocasión, también parece acercarse al cierre de su ciclo mundialista.

A sus 40 años, el astro portugués podría llegara a disputar su última Copa del Mundo en 2026, torneo que marcaría el punto final de una era dorada para el fútbol internacional. Desde su debut mundialista en Alemania 2006 hasta su probable despedida en Estados Unidos, México y Canadá, el capitán de Portugal ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo.

Le puede interesar: Lorenzo confirmó que ya tiene una base para el Mundial y se respeta

Esto dijo Cristiano sobre el Mundial 2026

A lo largo de cinco ediciones mundialistas, Ronaldo ha sido el emblema de una selección portuguesa que vivió su evolución de promesa a potencia. En 2006 alcanzó las semifinales, cayendo ante Francia en un duelo que marcó el inicio de su liderazgo en el combinado luso. En los años siguientes, Cristiano continuó siendo el referente, disputando las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2022, sin lograr levantar el trofeo más ansiado.

Aunque todo parece indicar que su constancia y profesionalismo lo llevarían a una nueva edición, la cual podría llegar a ser la última oportunidad para que sume el único título en el palmarés que le hace falta, tal como lo dio a conocer recientemente en una entrevista desde Arabia que teniendo ya 41 años esta podría llegar a ser su última edición.