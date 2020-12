Ronaldo: "El fútbol es mi pasión, pero prefiero el boxeo y la UFC"

Cistiano Ronaldo no solamente es buen futbolista, también ha demostrado que delante de las cámaras actúa bien; tanto así que participó en el documental del boxeador Gennady Golovkin en donde manifestó sus gustos por otros deportes.



"Jugar fútbol es mi pasión, pero prefiero ver otros deportes en la televisión. Entre un partido de fútbol y una pelea de boxeo o UFC, prefiero el boxeo y la UFC", fueron las primeras palabras del astro portugués.



A pesar de tener afinidad con estos deportes de alto impacto, el jugador de la Juventus aclaró que si bien es cierto que los sigue, no cree que “pueda tener éxito”: "no creo que pueda ser un boxeador profesional, es duro. Tienes que nacer para eso, para tener ese don. Creo que nací para ser un jugador profesional. Pensé que tenía este don desde el principio".



Y es que Ronaldo se le ha visto entrenar a lo largo de su carrera con diversas estrellas de otros campos como lo el atleta Usain Bolt, el tenista Novak Djokovic, el luchador Conor McGregor y otros que le han permitido mejorar sus habilidades en el campo del fútbol: "cuando estaba en el Manchester United, un entrenador peleaba conmigo. El boxeo es útil porque entrena los reflejos y mejora los movimientos”, sostuvo el goleador de la selección de Portugal.



Por último, Cristiano hizo referencia a su futuro –no lejano– en donde aclaró que espera que la gente lo recuerde por su presente: “la gente me mirará un día y dirá: Cristiano Ronaldo era un jugador increíble, pero ahora es lento. Yo no quiero eso".