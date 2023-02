Ronaldo se fija en otro colombiano: juega en Portugal y llegaría a Cruzeiro

Continúa el éxodo de futbolistas colombianos a Brasil, pues la primera división de este país resulta atractiva para muchos, y es por ello que una llegada estaría por confirmarse en las próximas horas. Ronaldo ya habría dado el 'sí' para negociar su contratación.

Pues el 'Fenómeno', aparece como el propietario de Cruzeiro, el club que según medios portugueses estaría tras la pista de un lateral zurdo colombiano con pasado en Selección.

Vea también: "Dificulta nuestros partidos": La llamativa frase de un compañero de Cristiano Ronaldo

Se trata de Cristian Borja, pues el lateral de 29 años se convertiría en jugador de Cruzeiro en caso de que se firme el acuerdo con Sporting Braga de Portugal -su actual club-; siendo una operación en la cual llegaría a Brasil en condición de préstamo.

Y es que Borja no ha tenido la regularidad esperada en el Braga, ya que apenas ha disputado once partidos durante la presente temporada, siendo titular solo en los que corresponden a las copas locales.

De tal forma, el club portugués no vería con malos ojos su salida, prestándolo a Cruzeiro hasta junio de 2023, con opción de compra por parte de los Azules. No obstante, hay algunos detalles que no estarían del todo acordados.

Así las cosas, se ratifica que el Cruzeiro de Ronaldo continúa interesado en un jugador colombiano, pues luego del negocio fallido por Andrés Llinás (defensa central de Millonarios), va a la carga por un lateral, quien vestiría su quinta camiseta fuera del país, teniendo en cuenta que ya jugó en Toluca (México), Alanyaspor (Turquía), Braga y Sporting de Lisboa (Portugal).

Le puede interesar: La declaración de Dani Alves que lo podría dejar 'hundido' en la prisión

Cabe recordar que Cristian Borja tiene proceso de Selección Colombia, pues disputó los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016 al igual que la Copa América 2019.

Otras noticias

La banda sonora de mi Topolino