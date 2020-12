Ruggeri: "Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís"

Óscar Ruggeri se mostró aún dolido por la partida de su amigo, Diego Maradona tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio el pasado miércoles 25 de noviembre. En el programa de ESPN, el ‘Cabezón’ manifestó que tuvo un momento donde pudo charlar con Claudia Villafañe.

"Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís", fueron las palabras de Villafañe. Además de eso Ruggeri contó que le había respondido que no le contara más sobre las condiciones en las que estuvo Diego porque “ese dolor es el que tienen todos”.

#ESPNF90 📺 | LA CONFESIÓN DE CLAUDIA A OSCAR



Visiblemente conmovido, el Cabezón Ruggeri contó una intimidad que Claudia Villafañe le contó sobre el lugar donde murió Diego. Desgarrador relato de su amigo. pic.twitter.com/ZKZSI9KnYx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

Le puede interesar: En un minuto de silencio por Maradona, futbolista se niega a realizar el homenaje



Por otra parte, el ‘Cabezón’ habló sobre su experiencia con el técnico campeón del mundo, Salvador Bilardo a quien le retribuyó lo realizado con la Selección Argentina mientras estuvo al frente: “fue Bilardo el que armó esto. Cada vez me doy cuenta de muchas cosas que las que no me di cuenta antes: llamó al Burru, por qué el Negro Enrique al final, por qué el Vasco... el tipo vio esta unión que íbamos a tener. No fue porque ganamos. Estaríamos hablándonos igual. Armó una sola familia", agregó el ex futbolista.



En medio del programa Ruggeri se sinceró y dijo que se arrepentía de no haber aceptado el pedido que le hizo Julio Grondona de haber sido parte del cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’.

Vea también: Diego Maradona: enfermera confiesa sobre la mentira obligada a decir



"Tendría que haberme metido en el predio, tendría que haber estado en el predio, ayudándolo. Tendría que haberme metido, no echar a nadie. Me dijo que quería que le hable a los defensores. Fui un boludo” finalizó el ahora panelista.