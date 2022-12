Rusia le quedó pequeño: Jorge Carrascal confesó cuál sería su próximo equipo

Como si se tratara de un sueño, Jorge Carrascal, el delantero colombiano, vive uno de sus mejores momentos en la carrera futbolística que actualmente está desarrollando en el CSKA Moscú, equipo al que llegó en la temporada del 2021-22 después de su paso por River Plate.

Este jugador, el mismo que no tuvo tanto protagonismo en el fútbol de Argentina, tiene ahora a sus pies una oportunidad inmensa de crecimiento, pues su constante protagonismo en el fútbol ruso le permitió ser importante en los últimos compromisos jugados de la Selección Colombia.

Ahora bien, esta semana, Carrascal pasó días en el país y en una entrevista para el medio Primer Toque, dio a conocer varias cosas sobre su futuro, pero primero inició haciendo un balance de lo que fue este 2022 para él: “Bien, muy agradecido con el cariño que me brinda la gente, feliz, contento. Debuté con la selección Colombia, algo que fue una sensación única, es una maravilla, uno siente desde niño que le corre algo por la sangre con la selección y eso me tiene muy feliz”.

Después dijo que aunque se siente muy feliz en Rusia, "ahora no sé si seguiré o me iré", pues al parecer, a Carrascal le "encantaría jugar en otro lado en donde se pueda jugar Europa League o Champions, pero bueno, estamos ahí castigados por el tema de la guerra. Lo único cierto es que estoy contento, feliz, la gente me quiere mucho y vamos a esperar qué pasa".

En conclusión, Carrascal estaría pensando en ir a Europa para poder tener más ventana al mundo, pero de eso "se encarga mi representante. Espero que cuando finalicen las vacaciones en Rusia me digan qué sigue".