Russo ‘echó’ a una figura de Boca Juniors en pleno Mundial de Clubes

Boca Juniors la tenía difícil en el Mundial de Clubes por un grupo complejo. Perdieron todas las ilusiones en el primer partido cuando enfrentaron al Benfica. Durante la primera media hora del compromiso, ganaban por dos goles de diferencia, pero el elenco portugués, guiado por Ángel Di María logró dar el golpe y empatar.

Luego, perdieron con el Bayern Múnich en un gran partido, pero en el que infortunadamente no pudieron sacar adelante el juego con una derrota por 2-1 que llegó justo después de un empate parcial de Miguel Merentiel. La última fecha era ideal para golear al Auckland City y esperar una victoria del elenco bávaro ante el Benfica. Sin embargo, empataron con los neozelandeses y los lusos ganaron.

En medio del Mundial de Clubes hubo mucha tensión a lo largo de las sesiones de entrenamiento. De hecho, Miguel Ángel Russo, que fue contratado para este torneo, tuvo un cruce nada más ni nada menos que con Marcos Rojo que no contó con la regularidad deseada.

Según la información es que Marcos Rojo entrenó diferenciado al grupo y Miguel Russo le preguntó por qué. Ahí inició una conversación fuerte que terminó con la posible salida del experimentado defensor central con experiencias en Manchester United y Sporting Lisboa.

EL FUERTE CRUCE ENTRE ENTRENADOR Y JUGADOR DE BOCA JUNIORS

De acuerdo con Olé Argentina, Marcos Rojo se sintió excluido con las decisiones de Miguel Russo de alinear a Ayrton Costa que llevaba con menos preparación para el Mundial de Clubes en temas de entrenamiento y, además, fue uno de los últimos en llegar por el problema de visado que tuvo.

Marcos Rojo no tuvo protagonismo en ninguno de los tres partidos y en una sesión de entrenamiento, Rojo le dijo a Russo, “me venís faltando el respeto, me dijiste que iba a jugar y me sacaste de la nada”. El entrenador trató de bajarle el tono en una rueda de prensa en la cual le consultaron por estos hechos y afirmó que, “hablaré cuando yo entienda que es el momento. Son situaciones mías”.

Con la tensión prendida, el mismo medio argentino reveló lo que vino después de esa sesión con una respuesta caldeada de Miguel Ángel Russo, “si tenés problema, ¿por qué no te vas?”, le habría dicho el entrenador que llegó hace menos de un mes.

Posteriormente, Marcos Rojo no se quedó callado y le siguió la idea, “si querés que me vaya, me voy. Hablamos con los dirigentes y listo”. Todo parece indicar que la llama quedó encendida y en Boca Juniors podría haber consecuencias tanto para el defensor central que no seguiría y con Miguel Russo que acaba de llegar, pero firmó su primer fracaso en la institución.

LA DECISIÓN DE MARCOS ROJO TRAS EL MUNDIAL DE CLUBES

Con esta explosión tanto del jugador como del director técnico y con la nula presencia de Marcos Rojo en el Mundial de Clubes, todo parece indicar que Rojo no seguirá en el club para este segundo semestre y su representante ya se estaría moviendo para conseguirle un nuevo club al experimentado defensor central que vistió la ‘Albiceleste’ en varias etapas.

La idea es que cuando Marcos Rojo y la delegación de Boca Juniors lleguen de nuevo a Buenos Aires, Rojo hable con los dirigentes y con el Consejo de Fútbol, que, en últimas, es quien toma las decisiones dentro del club. La salida de Rojo se anticipará, pues, aunque no lo renovarán cuando expire su contrato en diciembre, su rescisión se puede dar ya mismo.

El futuro de Miguel Ángel Russo también puede cambiar drásticamente si no hace un buen papel en el segundo semestre del 2025. Aunque acaba de llegar a la dirección técnica, fracasó en el Mundial de Clubes. Juan Román Riquelme sufrió un nuevo portazo y, como ha sido la costumbre de anteriores entrenadores que ha designado, Russo podría seguir los pasos de Diego Martínez y Fernando Gago que duraron menos de un año.