Russo tomó una decisión sobre Villa en el regreso a las prácticas de Boca

Pese a la complicada situación judicial que atraviesa el futbolista colombiano Sebastián Villa, Miguel Ángel Russo tomó la decisión de convocarlo, tanto a él como a Fabra y Campuzano, para el reinicio de las prácticas del club 'Xeneize'. Boca, que regresará a los entrenamientos el próximo 10 de agosto, se prepara para el regreso de la Copa Libertadores, luego de haberse quedado con el título de la Superliga, en emocionante final.

Le puede interesar: Polémico: mientras Zidane viaja a Inglaterra, Bale se dedica al golf

Teniendo esto en cuenta, tres de los cuatro colombianos del plantel estarán en este regreso y, aunque todavía no se sabe qué sucederá con Sebastián Pérez, quien no será tenido en cuenta y no ha sido vendido a otro club, el colombiano podría regresar junto a una nómina alterna, buscando no perder forma, pero sin estar junto al resto de miembros del equipo que volverán luego de practicarse las respectivas pruebas de Covid-19.

La situación de Villa sorprende un poco, en medio de un polémico episodio que se vivió durante la pandemia en el que su expareja, Daniela Cortés lo acusó de violencia doméstica, hecho que fue trasladado a los estrados judiciales y una causa que aún está en investigación, aunque en los últimos días ha perdido fuerza mediática y algunas versiones aseguran que, por falta de pruebas, el futbolista no recibiría ningún castigo.

Lea también: A Setién no le pasa por la cabeza que sea su último partido con el Barcelona

Pese a ello, las directivas del club no han dado su veredicto y, aunque en primera instancia todo indicaba que dejarían ir al futbolista, considerando que este tipo de episodios no eran permitidos en la institución, lo cierto es que, por ahora, Villa se queda, han rechazado tres ofertas por él y lo tendrán en cuenta para el regreso de la competencia continental, a la espera de la determinación de la justicia.