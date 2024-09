Sablazo a un jugador de Selección Colombia: “No está en condiciones para jugar”

Durante el mercado de fichajes en Europa, hubo mucha incertidumbre por el futuro de uno de los jugadores que tuvo proceso en la Selección Colombia. Con el combinado nacional estuvo cuatro años convocado recurrentemente y alcanzó a sumar siete partidos entre 2019 al 2022.

Pues, se trata nada más y nada menos que de Steven Álzate, colombo británico que no ha tenido la mejor suerte en los últimos años. El mediocentro salió del Brighton & Hove Albion en busca de sumar más minutos en el balompié europeo. Recaló en el Standard de Lieja de Bélgica, donde encontró la posibilidad de jugar.

Sin embargo, regresó al Brighton & Hove Albion en donde no iba a ser tenido en cuenta esta temporada y le mandaron a buscar club. Ya sin contrato con las gaviotas, Steven Álzate estaba en la órbita del Genoa, Anderlecht, entre otros, pero su destino seguía en Inglaterra.

Entrenó con el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League, pero el director técnico no subió el dedo para que hiciera parte del plantel. Tras toda esa incertidumbre, terminó llegando al Hull City, en donde comparte la medular con su compatriota, Gustavo Puerta. Los dos jóvenes todavía no han tenido minutos y el entrenador Tim Walter, explicó la razón con ambos futbolistas.

Hull City no levanta cabeza en la Championship después de haberse disputado cinco fechas. Los ‘Tigres’ suman tres unidades, producto de tres empates, y preocupa que no han logrado obtener victorias en el torneo. Tim Walter prepara el partido contra el Stoke City este viernes 20 de septiembre con la necesidad de conseguir un triunfo para salir de la parte baja de la tabla de clasificación.

Tim Walter tiene la posibilidad de utilizar a Steven Álzate y a Gustavo Puerta en los próximos encuentros como alternativas, y no como inicialistas, pues, el entrenador alemán ‘liquidó’ al colombo británico, que no ha tenido regularidad y tampoco ha estado en óptimas condiciones físicas.

En la conferencia de prensa previo al juego ante Stoke City en condición de visitante, Tim Walter mencionó, “Steven (Álzate) no está en condiciones de jugar como titular, pero tal vez sea una opción para el equipo. No está en condiciones de jugar en el once inicial. Kasey (Palmer) y Liam (Millar) están listos (después de representar a sus países); todos lo están”.

En el caso de Gustavo Puerta, el mediocentro tampoco ha contado con la mejor suerte. De hecho, no estuvo en la convocatoria contra el Sheffield United antes del parón por selecciones nacionales, Tim Walter aseveró, “no estaba lesionado, fue una elección mía (no convocarlo). Tenemos un plantel grande y todos me pueden demostrar cada día en los entrenamientos que quieren jugar y estar en el equipo. Es un chico joven que no lleva mucho tiempo aquí. Así que tiene que mejorar y yo lo ayudaré, esa es la razón”.