‘Sachi’ Escobar, en medio de la pandemia que padece Ecuador

Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia en Latinoamérica frente al alto número de contagios, así como de personas fallecidas. Al respecto habló Santiago Escobar, técnico colombiano que dirige a la Universidad Católica de Ecuador y quien prefirió quedarse con sus jugadores para pasar la crisis.

Vea también: "Boca tiene a Villa, de los mejores del continente": elogios desde Argentina para el colombiano

"Todos en mi familia están bien en Medellín. Llegué a pensar en irme con ellos, pero quería estar acá cerca de todos los jugadores. Estamos a haciendo actividades virtuales de trabajo físico", declaró el dos veces campeón con Atlético Nacional.

Escobar agregó que se encuentra solo en Quito, ciudad donde la pandemia no ha se ha propagado d euna manera tan alta, en comparación con Guayaquil. “Se está muriendo la gente y hay muchos contagios", describió Escobar respecto a la situación que se vive en la ‘mitad del mundo’.

Ya en lo deportivo, el colombiano, en entrevista con Antena 2 Cali, señaló que "hay posiciones diferentes de jugadores, técnicos y dirigentes. Acá por ejemplo, el presidente de la Universidad Católica me comentó que se iban a respetar los salarios de los jugadores y el cuerpo técnico, además de la parte administrativa. Por lo menos en este inicio, en estos dos meses. Si esto se va a largo, veo que las posiciones de algunos equipos son diferentes”.

Le puede interesar: Dimayor espera cambios para la Copa Libertadores Femenina

“La liga como tal no puede tener una postura de obligue a los equipos a reducir determinado porcentaje del salario”, agregó el entrenador. “En estos primeros meses, lo más justo es que se mantengan los contratos. A partir del segundo mes yo diría que todas las partes nos tenemos que poner hablar y entre todos ayudar. Son posiciones de justicia porque si los clubes no reciben ingresos, cada persona debe analizar de cual forma puede colaborar con los clubes. Hoy no sabemos fechas de nada”, agregó.