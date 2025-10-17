Sacudida en el ranking FIFA: posiciones de Brasil, Argentina y Paraguay

Se publicó este viernes 17 de octubre la más reciente actualización del ranking FIFA, con varios movimientos importantes entre los equipos suramericanos. Argentina, Brasil y Paraguay protagonizaron cambios destacados tras los últimos amistosos internacionales, que sirvieron como preparación para el Mundial de 2026.

Argentina cayó en el ranking FIFA

Argentina, vigente campeona del mundo, perdió el primer lugar del listado y cayó al tercer puesto, siendo superada por España y Francia. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula ahora 1870,32 puntos, luego de imponerse 1-0 ante Venezuela y golear 6-0 a Puerto Rico en su más reciente doble jornada. A pesar de los triunfos, el rendimiento de sus rivales y los criterios de ponderación del ranking terminaron afectando su posición global.

España, con 1875,37 puntos, y Francia, con 1870,92, se ubican ahora como las dos primeras selecciones del mundo, superando por un margen mínimo a la Albiceleste. Aun así, Argentina se mantiene como la mejor selección sudamericana y una de las principales candidatas al título en la próxima Copa del Mundo.

Brasil bajó una posición respecto a la clasificación anterior. La Verdeamarela aparece ahora sexta, con 1761,6 puntos, tras una fecha FIFA de contrastes. El equipo ganó con contundencia 5-0 ante Corea del Sur, pero luego cayó 3-2 frente a Japón, resultado que influyó en su descenso en la tabla.