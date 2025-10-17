Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 09:58
Sacudida en el ranking FIFA: posiciones de Brasil, Argentina y Paraguay
Este viernes 17 de octubre se hizo una actualización luego de la doble fecha FIFA.
Se publicó este viernes 17 de octubre la más reciente actualización del ranking FIFA, con varios movimientos importantes entre los equipos suramericanos. Argentina, Brasil y Paraguay protagonizaron cambios destacados tras los últimos amistosos internacionales, que sirvieron como preparación para el Mundial de 2026.
Argentina cayó en el ranking FIFA
Argentina, vigente campeona del mundo, perdió el primer lugar del listado y cayó al tercer puesto, siendo superada por España y Francia. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula ahora 1870,32 puntos, luego de imponerse 1-0 ante Venezuela y golear 6-0 a Puerto Rico en su más reciente doble jornada. A pesar de los triunfos, el rendimiento de sus rivales y los criterios de ponderación del ranking terminaron afectando su posición global.
España, con 1875,37 puntos, y Francia, con 1870,92, se ubican ahora como las dos primeras selecciones del mundo, superando por un margen mínimo a la Albiceleste. Aun así, Argentina se mantiene como la mejor selección sudamericana y una de las principales candidatas al título en la próxima Copa del Mundo.
Brasil bajó una posición respecto a la clasificación anterior. La Verdeamarela aparece ahora sexta, con 1761,6 puntos, tras una fecha FIFA de contrastes. El equipo ganó con contundencia 5-0 ante Corea del Sur, pero luego cayó 3-2 frente a Japón, resultado que influyó en su descenso en la tabla.
El conjunto brasileño sigue siendo la segunda selección de Suramérica mejor ubicada en la clasificación mundial, aunque su rendimiento reciente ha generado dudas sobre su regularidad frente a los rivales de mayor jerarquía.
Otro de los movimientos destacados en el ranking lo protagonizó Paraguay, que logró un ascenso considerable. La Albirroja pasó del puesto 43 al 37, alcanzando 1501,01 puntos, impulsada por su clasificación al Mundial y sus buenos resultados en los amistosos más recientes.
Paraguay empató 2-2 ante Japón y perdió 2-0 con Corea del Sur, pero su progreso en las eliminatorias y su regreso a una Copa del Mundo después de varios años pesaron positivamente en el cálculo de la FIFA.
Con esta actualización, la Conmebol sigue mostrando una presencia sólida en el ranking, con Argentina y Brasil dentro del top 10, y Paraguay consolidándose como una de las selecciones emergentes del continente.
