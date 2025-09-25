Salzburgo vs Porto EN VIVO, 25 de septiembre: hora y canal para ver Europa League

El Red Bull Arena encenderá sus luces europeas este jueves cuando Salzburgo reciba al Porto en la primera fecha de la fase de liga de la Europa League 2025-26. Con un formato en el que los 36 clubes compiten en una “liga” continental (no el habitual grupo), cada punto puede marcar la diferencia en la carrera por avanzar

Desde el inicio, las ausencias jugarán un papel: Salzburgo llega sin jugadores clave como John Mellberg y Karim Konaté, entre otros, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar esquemas ofensivos. Mientras tanto, el Porto arranca su campaña sin figuras como Nehuén Pérez o Luuk de Jong, aunque bajo la dirección de Francesco Farioli ha mostrado solidez defensiva y fluidez ofensiva en la liga portuguesa.

El conjunto austriaco no ha podido mantener un buen nivel en lo doméstico: empezó la temporada con resultados intermitentes, y el golpe reciente de una derrota 2-0 contra Sturm Graz ha encendido alarmas. No obstante, en Europa sus números lucen más alentadores: en partidos de fase de grupos/ligas de la Europa League, Salzburgo lleva una racha invicta de 15 partidos (11 victorias y 4 empates).

Por su parte, Porto entra en este duelo con una confianza en alza: seis triunfos en seis jornadas ligueras, con tan solo un gol concedido. Además, los “Dragones” nunca han perdido frente a equipos austríacos en competición europea (5 victorias y un empate).

Salzburgo dependerá en gran medida del creativo Maurits Kjargaard, quien ha participado en goles decisivos en la fase previa europea. Porto, en cambio, apuesta por una línea defensiva firme comandada por Jasper Bednarek y Jakub Kiwior, que deberán contener la creatividad rival mientras los mediocampistas combinan con los delanteros para romper la defensa del local.