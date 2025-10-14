Samy Mehreg brilla en el Líbano: magistral asistencia en goleada

La selección del Líbano se juega sus cartas para clasificar a la Copa Asiática de Naciones en el 2027. Con Samy Mehreg, delantero que nació en Pereira, pero cuenta con nacionalidad libanesa, quieren dar el golpe para sellar clasificaciones para competencias importantes.

Vea también: Barcelona confirmó baja para el clásico vs Real Madrid: peor noticia

Sin la posibilidad de clasificar al Mundial, el Líbano le apuesta todo a instalarse en la Copa Asiática de Naciones en 2027. Samy Mehreg fue convocado y con su llamado al combinado nacional, la Selección Colombia no podrá tenerlo en un futuro, dado que ya suma tres presencias oficiales como jugador del seleccionado libanés.

Contra Bután en condición de local, fue titular y jugó casi todo el partido sin poder anotar. En la casa del seleccionado butanés, Samy Mehreg volvió a arrancar desde el principio en una goleada a favor en la que brilló con una asistencia y con importantes disparos para poner su firma en el compromiso.

La mayoría de sus intentos fueron tapados por la defensa de Bután, y tuvo un remate que tomó destino a la puerta y que el arquero rival logró salvar despejando el peligro. En el segundo tiempo dejó su huella con una asistencia para ayudar a su equipo con un gol más.

LA ASISTENCIA DE SAMY MEHREG PARA EL CUARTO GOL DEL LÍBANO

El Líbano dio el golpe en la casa de Bután con un gol tempranero por parte de Malek Fakhro sobre los primeros nueve minutos. Antes de los veinte minutos iniciales, la diferencia ya era de 0-3 a favor de los libaneses que marcaron a través de Husseyn Chakroun y Mohammed Safwan.

Con esa diferencia de tres goles terminó la primera parte en un duelo en el que Samy Mehreg tuvo mucha movilidad, compromiso y que pudo marcar por una que otra oportunidad con remates que se fueron bloqueados por la zaga defensiva de Bután.

Le puede interesar: Dimayor anunció nueva fecha y hora para Medellín vs Santa Fe

Fue en el segundo tiempo cuando se produjo la única anotación del complemento, gracias a una gran asistencia de Samy Mehreg que jugó con Zein Farran sobre los 50 minutos. El extremo entró al área y sacó un remate que pasó por debajo de las piernas del arquero butanés para firmar el cuarto.

Samy Mehreg recibió la tarjeta amarilla minutos más tarde y tuvo una que otra opción que no pudo capitalizar. Una de ellas en un centro raso que tocó área, pero que no pudo desviar la pelota al fondo del arco de Bután. Aunque no marcó, regaló una asistencia y tuvo un buen funcionamiento comprometido con el equipo. Pronto se le abrirá el arco al colombo libanés.