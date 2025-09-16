Cargando contenido

Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe
Mar, 16/09/2025 - 12:57

Santa Fe anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores

Las Cardenales ya se aseguraron en el torneo continental y lucharán por ser Colombia 1.

Independiente Santa Fe piensa desde ya en la Copa Libertadores Femenina, un torneo al cual accedió debido a la clasificación a la final de la Liga Betplay 2025. Mientras se define el título, la dirigencia ha anunciado algunos refuerzos.

Pues este martes 16 de septiembre a través de la cuenta de X (antes Twitter) de Santa Fe se anunció la llegada de Liz Katerine Osorio, quien procede de Atlético Nacional y tiene proceso de Selección Colombia.

"Personalidad, seguridad y juventud para seguir en búsqueda del sueño continental", escribió Santa Fe junto con el video bajo el cual fue presentada su más reciente incorporación para el plantel femenino.

Perfil de Katerine Osorio, nueva jugadora de Santa Fe

Liz Katerine Osorio es una futbolista de 20 años (20 de noviembre de 2004), quien se desempeña como defensa central y tiene 1.63 metros de altura. Desde 2019 se incorporó a Atlético Nacional y es la primera vez que jugará en otro equipo.

Luego del debut profesional con el cuadro antioqueño se ganó un lugar en las convocatorias de la Selección Colombia sub 20, con la cual disputó la Copa del Mundo de la categoría el año anterior.

Ahora, una vez terminó su contrato con Atlético Nacional, la zaguera se unió a Independiente Santa Fe, y habrá que definir si permanecerá en el club para al liga colombiana del año próximo o solo estará en Copa Libertadores 2025.

Cabe recordar que varias de las jugadoras que ha presentado Santa Fe Femenino durante la última semana solo estarán con el equipo para la Copa Libertadores y luego volverán a sus clubes de origen o ficharán definitivamente por otros equipos.

¿Cuándo es la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se disputará entre el 2 y e 18 de octubre en Argentina, y allí estarán Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, que por estos días definen el título de la Liga Betplay y de paso cuál será Colombia 1 (campeón) y cuál Colombia 2 (subcampeón) en el torneo continental. En la ida ganaron 1-0 las Leonas y la vuelta será el 21 de septiembre en Palmaseca.

