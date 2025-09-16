Santa Fe anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe piensa desde ya en la Copa Libertadores Femenina, un torneo al cual accedió debido a la clasificación a la final de la Liga Betplay 2025. Mientras se define el título, la dirigencia ha anunciado algunos refuerzos.

Pues este martes 16 de septiembre a través de la cuenta de X (antes Twitter) de Santa Fe se anunció la llegada de Liz Katerine Osorio, quien procede de Atlético Nacional y tiene proceso de Selección Colombia.

"Personalidad, seguridad y juventud para seguir en búsqueda del sueño continental", escribió Santa Fe junto con el video bajo el cual fue presentada su más reciente incorporación para el plantel femenino.

Perfil de Katerine Osorio, nueva jugadora de Santa Fe

Liz Katerine Osorio es una futbolista de 20 años (20 de noviembre de 2004), quien se desempeña como defensa central y tiene 1.63 metros de altura. Desde 2019 se incorporó a Atlético Nacional y es la primera vez que jugará en otro equipo.