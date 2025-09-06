Cargando contenido

Foto de X: @LeonasSantaFe
Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 17:12

Santa Fe clasificó a otra Copa Libertadores

Las leonas disputarán por cuarta ocasión la Copa Libertadores femenina.

Independiente Santa Fe se convirtió este sábado 6 de septiembre en el primer equipo colombiano clasificado a la Copa Conmebol Libertadores femenina de 2025.

Las leonas consiguieron el boleto, después de avanzar a la gran final de la Liga Profesional Femenina 2025. 

Santa Fe, finalista de la Liga Femenina

En una emocionante que se definió con un marcador global de 1-0, Independiente Santa Fe superó a Orsomarso en la ronda semifinal de la Liga Femenina.

Las leonas aguantaron la diferencia lograda en el duelo de ida, en donde se impusieron gracias a la anotación conseguida por Mariana Zamorano.

En el encuentro de vuelta, las bogotanas supieron conservar la ventaja ante los ataques de Orsomarso.

La guardameta Yessica Velásquez fue gran figura al mantener su arco en cero y ser protagonista en la clasificación de Santa Fe.

Santa Fe va por su cuarto título

Al clasificar a la gran final, Independiente Santa Fe jugará por su cuarto título en la Liga Profesional Femenina. 

El equipo bogotano se ha quedado con los campeonatos de los años 2017, 2020 y 2023, mientras que fue subcampeón en 2021 y 2024.

