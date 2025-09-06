Santa Fe clasificó a otra Copa Libertadores

Santa Fe, finalista de la Liga Femenina

En una emocionante que se definió con un marcador global de 1-0, Independiente Santa Fe superó a Orsomarso en la ronda semifinal de la Liga Femenina.

Las leonas aguantaron la diferencia lograda en el duelo de ida, en donde se impusieron gracias a la anotación conseguida por Mariana Zamorano.

En el encuentro de vuelta, las bogotanas supieron conservar la ventaja ante los ataques de Orsomarso.

La guardameta Yessica Velásquez fue gran figura al mantener su arco en cero y ser protagonista en la clasificación de Santa Fe.