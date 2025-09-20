Santa Fe confirmó grave fractura: queda sin capitán para Libertadores

Santa Fe sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano al ser uno de los protagonistas en las distintas competencias que se han disputado a lo largo de la temporada 2025, entre ellas la Liga BetPlay Femenina y en donde las 'leonas' justamente vuelven a estar a 90 minutos de coronarse campeonas.

El equipo comandado por Omar Ramírez fue contra todo pronóstico a lo largo de la liga y se quedó con el respectivo cupo a la gran final de la competencia para enfrentar a Deportivo Cali. Las 'leonas' comenzaron recibiendo a Cali en el Estadio El Campín, escenario deportivo que fue testigo de cómo se quedaban con la victoria por la mínima diferencia para rematar la serie en Cali, pero que también vio como Camila Reyes se perdería el duelo de vuelta y la Copa Libertadores por una fractura.

Santa Fe se queda sin Camila Reyes para la Copa Libertadores por fractura

El compromiso de ida de la final de la Liga BetPlay se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre, partido que terminó a favor de Santa Fe por un marcador de 1-0 en donde la protagonista fue Katherine Valbuena, quien se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 48.

Este día también dejó al cuadro 'cardenal' con una baja bastante sensible, ya que Camila Reyes, capitana del equipo, salió del terreno de juego sustituida tras una lesión sobre el minuto 76.