Sáb, 20/09/2025 - 19:15
Santa Fe confirmó grave fractura: queda sin capitán para Libertadores
Santa Fe sufre para la Copa Libertadores por fractura de una de sus figuras.
Santa Fe sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano al ser uno de los protagonistas en las distintas competencias que se han disputado a lo largo de la temporada 2025, entre ellas la Liga BetPlay Femenina y en donde las 'leonas' justamente vuelven a estar a 90 minutos de coronarse campeonas.
El equipo comandado por Omar Ramírez fue contra todo pronóstico a lo largo de la liga y se quedó con el respectivo cupo a la gran final de la competencia para enfrentar a Deportivo Cali. Las 'leonas' comenzaron recibiendo a Cali en el Estadio El Campín, escenario deportivo que fue testigo de cómo se quedaban con la victoria por la mínima diferencia para rematar la serie en Cali, pero que también vio como Camila Reyes se perdería el duelo de vuelta y la Copa Libertadores por una fractura.
Santa Fe se queda sin Camila Reyes para la Copa Libertadores por fractura
El compromiso de ida de la final de la Liga BetPlay se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre, partido que terminó a favor de Santa Fe por un marcador de 1-0 en donde la protagonista fue Katherine Valbuena, quien se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 48.
Este día también dejó al cuadro 'cardenal' con una baja bastante sensible, ya que Camila Reyes, capitana del equipo, salió del terreno de juego sustituida tras una lesión sobre el minuto 76.
Tras una serie de respectivos exámenes médicos el club dio a conocer la peor noticia y es que habría sufrido una fractura base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que equivaldría a alrededor de tres meses afuera de los terrenos de juego, dejándola sin la final de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores que iniciaría en el mes de octubre.
🩺 Novedades en el Departamento Médico. https://t.co/LyI9jaFG93— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 20, 2025
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
