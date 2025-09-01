Cargando contenido

Santa Fe tiene nuevo refuerzo para la Copa Libertadores
Santa Fe confirmó la mejor noticia para Libertadores: ya hay primer refuerzo

Santa Fe anunció de manera oficial el primer refuerzo que tendrá para la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe sigue dando de qué hablar en el cierre de la temporada 2025 en donde busca alcanzar el bicampeonato y, en un proyecto ambicioso por parte de Jorge Bava, apuntarle también a quedar campeones de la Copa BetPlay en donde ya están encaminados en los octavos de final y con una significativa ventaja al rescatar un valioso empate en condición de visitante ante Alianza. 

Sin embargo, esta no es la única de las preocupaciones que tiene el estratega uruguayo, ya que para la temporada 2026 también deberá afrontar un difícil reto a nivel internacional y este será en la Copa Libertadores, al cual deberá llegar con lo mejor de lo mejor en cuanto a jugadores para avanzar lo más que pueda e incluso llegar a soñar con el título, por lo que quiere contar con una gran figura como lo es Omar Fernández Frasica, a quien ya le renovaron su contrato. 

Santa Fe renueva a Omar Frasica por dos años más

El cuadro 'cardenal' y Jorge Bava van por todo a nivel nacional e internacional, el proyecto del uruguayo se ha mostrado bastante ambicioso y este mismo se ha visto aprobado por parte de los jugadores, los hinchas, pero también de una parte importante como los son los directivos del club, los cuales le han aportado con fichajes y renovaciones para fortalecer la plantilla

Tras quedar campeones de la Liga BetPlay 2025-II, Santa Fe comenzó a trabajar en la reestructuración de su plantilla trayendo jugadores destacados como Yairo Moreno y Joaquín Sosa, pero también buscó mantener la base de futbolistas que lograron quedar campeones, Alexis Zapata, Santiago Mosquera y Omar Fernández Frasica, quien contaba con contrato hasta diciembre de la presente temporada, pero las directivas y cuerpo técnico decidieron seguir contando con él.

 

Frasica se convirtió en una importante figura para el 'león', no solo porque es un hincha fiel del equipo, sino también por sus habilidades futbolísticas y en especial la velocidad. Ello llevó a que el club anunciara de manera oficial que el volante de 32 años renovó su contrato hasta 2027, lo que le permitirá seguir representando a Santa Fe a nivel local y en la propia Copa Libertadores 2026. 

Próximo partido Omar Frasica de Santa Fe en la Liga BetPlay 

El siguiente reto de Omar Frasica con Santa Fe tras su renovación será frente a Once Caldas por el marco de la fecha 9 de la Liga BetPlay. Este partido se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre en el Estadio El Campín.  

