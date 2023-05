Santa Fe descartó a Leonel Álvarez; se destapó la verdadera razón

Independiente Santa Fe está buscando técnico tras la salida de Harold Rivera semanas atrás, un hecho que obligó al equipo Cardenal a empezar a mover fichas con el afán de encontrar un estratega que ayude al equipo en la Copa Sudamericana y en el próximo semestre de la Liga Betplay.

Dentro de la lista de candidatos estaba Leonel Álvarez, quien no alcanzó a durar ni seis meses en el Cienciano de Perú y volvió al país hace poco para ver si podría lograr un acuerdo con el equipo León.

Aunque todo apuntaba a que Álvarez era el candidato perfecto, este domingo Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se encargó de descartar a este entrenador y dio las verdaderas razones.

“Yo hablé con el profesor hace aproximadamente 10, 12 días. Veníamos teniendo algunas conversaciones con un compromiso de que no se filtraran. Pero el día de ayer en el intermedio del partido de Colombia (vs. Senegal en el Mundial Sub 20) hablamos y fue imposible. El pedido de él es demasiado alto y yo no me puedo comprometer a pagarlo”, fue lo que explicó el dirigente.

Por otro lado, dio a conocer que “era una suma muy importante para Santa Fe. Ningún jugador la está ganando ahorita y ningún técnico que ha pasado por el club la había ganado por ahora. Hice todo el esfuerzo, no fue voluntad mía no querer solucionar la situación con él. Tengo que ser responsable con los gastos o manifestar que voy a pagar lo que voy a quedar mal”.

"Empezamos a mirar las otras alternativas. He hablado con técnicos uruguayos y argentinos, vamos a ver. De aquí en adelante acelerar un poco las charlas, ya que fue imposible contar con el profesor. Hice todo el sacrificio, una oferta muy importante que no se la he hecho a nadie. Lastimosamente, la cauchera estiró de este lado, pero de esa lado quedó muy rígida", finalizó diciendo el dirigente en Caracol.

Así las cosas, ahora solo queda esperar lo que pasará en las siguientes semanas, las cuales serán cruciales para conocer el nuevo estratega que tendrá Santa Fe.