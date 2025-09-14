Santa Fe dio el primer golpe y ganó la final de ida en la Liga Femenina

Las tricampeonas de la Liga Betplay Femenina empezaron a llegar con bastante peligro sobre la portería defendida por Luis Agudelo. Por medio de Mariana Zamorano y Karla Viamncha, las rojas empezaban a generar opciones, pero se encontraron con una buena respuesta por parte de la defensa azucarera.

Al terminar la primera parte, el compromiso estaba igualado a cero con la opción de ambos conjuntos buscando sobre el arco rival. Sin embargo, los primeros 45 minutos no dejaron más que un 0-0 en un Estadio El Campín con una gran asistencia por parte de la hinchada santafereña.

Sin embargo, el segundo tiempo arrancó con todo. Allí fue donde apreció la figura de Luisa Valbuena para al minuto 48 abrir el tanteador. La defensora del cuadro bogotano pudo romper la resistencia de las visitantes y ponerse por delante en el marcador. A partir de allí, las caleñas salieron a buscar más opciones para igualar el compromiso.

Cuando el partido rondaba el minuto 85 llegó una acción polémica. Yessica Bermeo cometió una falta al borde del área sobre Isabella Díaz. Inicialmente, la central no sancionó la infracción, pero recibió el llamado del VAR y tars la revisión decidió expulsar a la jugadora del Cali que dejó a su equipo con diez y será baja para la final de vuelta.

Cali quedó con 10 jugadoras y parecía defender su arco para no recibir más anotaciones. Cuando parecía que las visitantes no tendrían más opciones de gol, Ingrid Guerra estuvo a punto de poner el empate sobre el arco defendido por Jessica Velásquez.