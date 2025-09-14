Actualizado:
Dom, 14/09/2025 - 19:14
Santa Fe dio el primer golpe y ganó la final de ida en la Liga Femenina
Santa Fe supo sufrir un partido complicado ante las azucareras y sumó las bajas de María Camila Reyes y Heidy Mosquera.
Santa Fe se midió ante Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Betplay Femenina 2025. Las cardenales llegaban al compromiso de ida con la idea de sumar una victoria en casa para viajar al duelo de vuelta con ventaja en una definición que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre.
Lea también: Cali va por récord en la Liga Femenina: “me propuse mi quinta medalla”
Desde los primeros minutos, el equipo de Omar Ramírez quería imponer su estilo de juego ante las dirigidas por Jhon Albert Ortiz. El encuentro empezó bastante parejo para ambos equipos. Sin embargo, las rojas trataban de generar mayor peligro en el arco rival para irse adelante en el marcador.
En otras noticias
Somos Campeones de los sub campeonatos!
Las tricampeonas de la Liga Betplay Femenina empezaron a llegar con bastante peligro sobre la portería defendida por Luis Agudelo. Por medio de Mariana Zamorano y Karla Viamncha, las rojas empezaban a generar opciones, pero se encontraron con una buena respuesta por parte de la defensa azucarera.
Al terminar la primera parte, el compromiso estaba igualado a cero con la opción de ambos conjuntos buscando sobre el arco rival. Sin embargo, los primeros 45 minutos no dejaron más que un 0-0 en un Estadio El Campín con una gran asistencia por parte de la hinchada santafereña.
Sin embargo, el segundo tiempo arrancó con todo. Allí fue donde apreció la figura de Luisa Valbuena para al minuto 48 abrir el tanteador. La defensora del cuadro bogotano pudo romper la resistencia de las visitantes y ponerse por delante en el marcador. A partir de allí, las caleñas salieron a buscar más opciones para igualar el compromiso.
Cuando el partido rondaba el minuto 85 llegó una acción polémica. Yessica Bermeo cometió una falta al borde del área sobre Isabella Díaz. Inicialmente, la central no sancionó la infracción, pero recibió el llamado del VAR y tars la revisión decidió expulsar a la jugadora del Cali que dejó a su equipo con diez y será baja para la final de vuelta.
Cali quedó con 10 jugadoras y parecía defender su arco para no recibir más anotaciones. Cuando parecía que las visitantes no tendrían más opciones de gol, Ingrid Guerra estuvo a punto de poner el empate sobre el arco defendido por Jessica Velásquez.
Ahora, las leonas deberán definir la serie en su visita a Cali. Sin embargo, las rojas tendrán las bajas de María Camila Reyes y Heidy Mosquera, quienes se marcharon del terreno de juego con algunas molestias físicas. La llave queda abierta y se resolverá el próximo domingo 21 de septiembre.
Le puede interesar: Polémica en la final de la Liga BetPlay Femenina: Dimayor no lo planeó
Cabe recordar que ambos equipos ya aseguraron su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se diputará en el mes de octubre en Argentina. El equipo campeón será cabeza de serie en el Grupo D junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Mientras que el cuadro que se quede con el segundo lugar integrará el Grupo A conformado por Corinthians, Always Ready de Bolivia y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2