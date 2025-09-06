Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 17:06
Santa Fe es el primer finalista de la Liga femenina
Las leonas aseguraron un lugar en la próxima Copa Liberadores.
Independiente Santa Fe logró su clasificación para la gran final de la Liga Femenina después de empatar sin goles con Orsomarso en el duelo de vuelta y gracias a su ventaja de la ida, jugará su sexta final en el torneo colombiano. Las leonas quieren además su cuarta estrella en el palmarés del torneo.
El equipo 'cardenal' que tenía la ventaja para este duelo por cuenta de su victoria en casa en el duelo de ida, salió a buscar el resultado desde el inicio del partido con una jugada por el costado derecho con Heidy Mosquera quien llegó por el costado derecho, remató con zurda y el balón pasó cerca.
Después el equipo local se puso las pilas y también tuvo su primer acercamiento sobre la portería rival sobre el minuto 12 con su gran referente, Leidy Ibarguen quien sacó un fuerte remate pero una defensora visitante despejó el balón.
Santa Fe volvió a presionar con una salida de contragolpe con 4 jugadoras, pero Mariana Silva buscó un remate con media distancia, pero el balón terminó muy desviado sobre la línea final.
Una de las figuras del equipo cardenal, Daniel Garavito, pudo nuevamente abrir el marcador gracias a una salida por el centro del campo, pero nuevamente la portera de Orsomarso se mostró muy sólida en su arco y atajó el balón sin problema.
La opción más clara del primer tiempo fue para Santa Fe, sobre el minuto 40, en una jugada que arrancó por derecha Heidy Mosquera para enviar el balón a Mariana Silva que en vez de rematar al arco se la pasó a Mariana Zamorano e increíblemente la portera Mabel Palacios atajó este remate.
Para la segunda parte la dinámica del juego no cambio mucho y Santa Fe seguía sacando provecho de su ventaja en el duelo de ida, controlando más la pelota y haciendo que las rivales se desesperaran buscando los espacios para hacer daño en medio del despliegue físico.
El juego aéreo fue el arma más importante que tuvo Orsomarso para buscar igualar el resultado de la llave, pero la defensa de Santa Fe estuvo siempre muy sólida y concentrada ante las dobles jugadas que podrían darse en el área y que podría complicar su pase a la ronda final.
Con la igualdad 0-0 es Santa Fe el que logra el boleto para la final de la Liga Femenina y asegura además su clasificación para la Copa Libertadores femenina que será en Buenos Aires del 2 al 18 de octubre.
La otra finalista se conocerá también en la tarde de este sábado cuando Atlético Nacional reciba a Deportivo Cali en una serie que está igualada a un gol. El equipo antioqueño buscará su segunda final, mientras que las caleñas piensan en lo que sería su tercera disputa por el título que han ganado dos veces.
Fuente
Sistema Integrado de Información