Santa Fe es el primer finalista de la Liga femenina

Después el equipo local se puso las pilas y también tuvo su primer acercamiento sobre la portería rival sobre el minuto 12 con su gran referente, Leidy Ibarguen quien sacó un fuerte remate pero una defensora visitante despejó el balón.

Santa Fe volvió a presionar con una salida de contragolpe con 4 jugadoras, pero Mariana Silva buscó un remate con media distancia, pero el balón terminó muy desviado sobre la línea final.

Una de las figuras del equipo cardenal, Daniel Garavito, pudo nuevamente abrir el marcador gracias a una salida por el centro del campo, pero nuevamente la portera de Orsomarso se mostró muy sólida en su arco y atajó el balón sin problema.

La opción más clara del primer tiempo fue para Santa Fe, sobre el minuto 40, en una jugada que arrancó por derecha Heidy Mosquera para enviar el balón a Mariana Silva que en vez de rematar al arco se la pasó a Mariana Zamorano e increíblemente la portera Mabel Palacios atajó este remate.

Para la segunda parte la dinámica del juego no cambio mucho y Santa Fe seguía sacando provecho de su ventaja en el duelo de ida, controlando más la pelota y haciendo que las rivales se desesperaran buscando los espacios para hacer daño en medio del despliegue físico.