Dimayor debe tomar decisión con el partido entre Santa Fe vs Once Caldas
Camila Díaz - RCN Radio
Fútbol
Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 08:35

Santa Fe está en problemas en la Liga BetPlay: Dimayor debe tomar radical decisión

Dimayor deberá tomar pronto una decisión con el partido entre Santa Fe vs Once Caldas para la Liga BetPlay.

La Liga BetPlay de clausura 2025 está llegando a la mitad de la primera fase, se superó con rotundo éxito la fecha 8 con cambios en la tabla de posiciones, la cual sigue siendo comandada por Junior y en donde también se vio la derrota del vigente campeón, Santa Fe, ante Fortaleza en el Estadio de Techo. 

El cuadro 'cardenal' sumó su segunda derrota en la competencia, pero sigue estando de manera parcial en los puestos de clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, presentaría un problema para la fecha 9 en donde tendría que auspiciar como local ante Once Caldas y es que el duelo tendría que ser aplazado debido a un concierto que se llevará a cabo en el Estadio El Campín. 

Dimayor podría aplazar el partido entre Santa Fe vs Once Caldas 

Santa Fe comenzó con el "pie derecho" una nueva edición de la Liga BetPlay, en donde llega con la obligación de defender el título que obtuvo en el semestre de apertura 2025. Bajo el mando del estratega uruguayo ha conseguido sumar 12 puntos que lo dejan en la octava casilla y que lo acercan a obtener la clasificación a cuadrangulares.

Jorge Bava le está apuntando a obtener el tricampeonato colombiano, en donde está en juego también la Copa BetPlay. Sin embargo, para la liga, presentaría un inesperado problema para la fecha 9 de la competencia y es que el duelo frente a Once Caldas se tendría que postergar tras un evento previo en el Estadio El Campín. 

El enfrentamiento estaba previsto para que se llevara a cabo el domingo 31 de agosto sobre las 20:30 hora local, pero el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá, "El último baile", ya se había organizado para el sábado 30. Frente a esta situación y tomando en cuenta el tiempo para el desmonte del escenario, reacondicionamiento del terreno de juego y demás, Dimayor podría llegar a tomar la decisión de aplazarlo. 

Próximo partido de Santa Fe si se aplaza el duelo ante Once Caldas

Santa Fe debería pasar la página y comenzar a trabajar de cara a lo que será el compromiso de la fecha 10 frente a Millonarios, duelo en donde auspiciarán como visitantes el sábado 6 de septiembre y que será definitivo para Hernán Torres en su regreso como director técnico del cuadro 'embajador'. 

