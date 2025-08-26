Santa Fe está en problemas en la Liga BetPlay: Dimayor debe tomar radical decisión

La Liga BetPlay de clausura 2025 está llegando a la mitad de la primera fase, se superó con rotundo éxito la fecha 8 con cambios en la tabla de posiciones, la cual sigue siendo comandada por Junior y en donde también se vio la derrota del vigente campeón, Santa Fe, ante Fortaleza en el Estadio de Techo.

El cuadro 'cardenal' sumó su segunda derrota en la competencia, pero sigue estando de manera parcial en los puestos de clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, presentaría un problema para la fecha 9 en donde tendría que auspiciar como local ante Once Caldas y es que el duelo tendría que ser aplazado debido a un concierto que se llevará a cabo en el Estadio El Campín.

Dimayor podría aplazar el partido entre Santa Fe vs Once Caldas

Santa Fe comenzó con el "pie derecho" una nueva edición de la Liga BetPlay, en donde llega con la obligación de defender el título que obtuvo en el semestre de apertura 2025. Bajo el mando del estratega uruguayo ha conseguido sumar 12 puntos que lo dejan en la octava casilla y que lo acercan a obtener la clasificación a cuadrangulares.

Jorge Bava le está apuntando a obtener el tricampeonato colombiano, en donde está en juego también la Copa BetPlay. Sin embargo, para la liga, presentaría un inesperado problema para la fecha 9 de la competencia y es que el duelo frente a Once Caldas se tendría que postergar tras un evento previo en el Estadio El Campín.