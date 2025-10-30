Santa Fe juega su clasificación con fe y confianza: DT sembró dudas

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin y las últimas jornadas han venido dejando una "definición de infarto" en la que todavía hay varios equipos con vida, entre ellos justamente Independiente Santa Fe, el cual revivió en la fecha 18 tras vencer a Junior de Barranquilla.

En un duelo en el que todo parecía perdido y la eliminación del cuadro 'cardenal' se veía más que cerca, aparecieron Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera, quienes se encargaron de la remontada en el Estadio Metropolitano. Frente a esta situación, el estratega de Santa Fe, 'Pacho López', habló con respecto al rendimiento de los jugadores e hizo una comparación con el semestre de apertura en el que también clasificaron con fe y confianza.

Santa Fe busca el cupo a cuadrangulares con fe y confianza: ¿le alcanzará?

El 'león' despertó tras cuatro fechas en las que no conocía la victoria en la Liga BetPlay y lo hizo nada más y nada menos que venciendo a Junior en Barranquilla. El 'tiburón' comenzó ganando con anotación de Yimmi Chará, pero Santa Fe terminó dándole vuelta al marcador con mucha jerarquía.

Finalizado el compromiso con tres puntos en el bolsillo rumbo a Bogotá nuevamente, 'Pacho' López habló y dejó un contundente mensaje tras hablar sobre la clasificación. Las declaraciones pueden llegar a preocupar o incluso a motivar, ya que dio a conocer que hay problemas físicos en la plantilla tras el desgaste que han tenido, pero también habló sobre la confianza y fe con la que trabajan cada día.