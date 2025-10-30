Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 09:34
Santa Fe juega su clasificación con fe y confianza: DT sembró dudas
Santa Fe todavía sigue con vida en la Liga BetPlay, pero el DT está jugando más con la fe y la confianza.
La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin y las últimas jornadas han venido dejando una "definición de infarto" en la que todavía hay varios equipos con vida, entre ellos justamente Independiente Santa Fe, el cual revivió en la fecha 18 tras vencer a Junior de Barranquilla.
En un duelo en el que todo parecía perdido y la eliminación del cuadro 'cardenal' se veía más que cerca, aparecieron Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera, quienes se encargaron de la remontada en el Estadio Metropolitano. Frente a esta situación, el estratega de Santa Fe, 'Pacho López', habló con respecto al rendimiento de los jugadores e hizo una comparación con el semestre de apertura en el que también clasificaron con fe y confianza.
Le puede interesar: La fecha 19 de la Liga Betplay sería aplazada por problema con América
Santa Fe busca el cupo a cuadrangulares con fe y confianza: ¿le alcanzará?
El 'león' despertó tras cuatro fechas en las que no conocía la victoria en la Liga BetPlay y lo hizo nada más y nada menos que venciendo a Junior en Barranquilla. El 'tiburón' comenzó ganando con anotación de Yimmi Chará, pero Santa Fe terminó dándole vuelta al marcador con mucha jerarquía.
Finalizado el compromiso con tres puntos en el bolsillo rumbo a Bogotá nuevamente, 'Pacho' López habló y dejó un contundente mensaje tras hablar sobre la clasificación. Las declaraciones pueden llegar a preocupar o incluso a motivar, ya que dio a conocer que hay problemas físicos en la plantilla tras el desgaste que han tenido, pero también habló sobre la confianza y fe con la que trabajan cada día.
“Tengo a cargo una gran nómina, la nómina del equipo campeón. Ellos han sacado adelante situaciones como esta; teníamos la fe y la confianza, porque este grupo se entrena día a día, sin ahorrarse nada, incluso por eso tenemos tanta lesión muscular, porque es una competencia para estar en la titular. Así es fácil encontrar el camino cuando se está en la adversidad; con la experiencia de Hugo, Daniel, de varios, seguimos vivos y ahora tenemos seis puntos por disputar”.
En otras noticias: SI DUDAMEL SE VA DE PEREIRA: ¿MILLOS O SANTA FE? | LA FM MÁS FÚTBOL⚽
Lea también: [Video] Rodallega hizo el gol del año: terrible 'tijera' en Junior - Santa Fe
'Pacho' López se negó a decir que Junior revivió a Santa Fe
El estratega 'santafereño' reconoció la gran labor del equipo comandado por Alfredo Arias, pero se negó a reconocer que los habían "revivido" y que fue por mérito del equipo que todavía pueden soñar con los cuadrangulares.
“Sería irrespetuoso decir que fue suerte o que el rival nos revive. En esta ciudad creo que somos el segundo equipo que sacamos la victoria este semestre, no ha ganado casi nadie aquí, (Junior) es un equipo muy fuerte en casa, que está tercero y pelea en la reclasificación, viene jugando bien y tiene un gran técnico. Pero Santa Fe hoy desarrolló todo y entrego todo, hoy se dio el gol y llegó la recompensa”.
Fuente
Antena 2