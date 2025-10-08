Santa Fe no pudo con Corinthians y quedó afuera de la Libertadores Femenina

Se disputó la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina, e Independiente Santa Fe se enfrentó con Corinthians buscando el paso a la siguiente ronda. Para las colombianas era necesario ganar.

No obstante, en Banfield se firmó un 1-0 en favor de las brasileñas, que dejan así sin posibilidad alguna a Santa Fe en el torneo continental, pues apenas llegaron a tres puntos y tendrán que devolverse a casa prematuramente.

El único gol del partido se gestó muy temprano, pues Gabi Zanotti marcó a los doce minutos del primer tiempo el gol definitivo que la dio a Corinthians la victoria y le aseguró el primer lugar del grupo A del certamen.

Posteriormente Santa Fe afianzó su línea de fondo con el fin de evitar más goles en contra, y de paso se fue de frente a buscar el empate, pero el tanto le resultó esquivo.