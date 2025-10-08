Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 19:52
Santa Fe no pudo con Corinthians y quedó afuera de la Libertadores Femenina
Las Leonas debían ganar el juego de este miércoles para clasificar a cuartos de final.
Se disputó la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina, e Independiente Santa Fe se enfrentó con Corinthians buscando el paso a la siguiente ronda. Para las colombianas era necesario ganar.
No obstante, en Banfield se firmó un 1-0 en favor de las brasileñas, que dejan así sin posibilidad alguna a Santa Fe en el torneo continental, pues apenas llegaron a tres puntos y tendrán que devolverse a casa prematuramente.
El único gol del partido se gestó muy temprano, pues Gabi Zanotti marcó a los doce minutos del primer tiempo el gol definitivo que la dio a Corinthians la victoria y le aseguró el primer lugar del grupo A del certamen.
Posteriormente Santa Fe afianzó su línea de fondo con el fin de evitar más goles en contra, y de paso se fue de frente a buscar el empate, pero el tanto le resultó esquivo.
Al minuto 77 Santa Fe anotó el empate, pero este fue anulado, por lo que el partido volvió al marcador 1-0 y fue este con el que cerró, dejando eliminado al cuadro colombiano, y obligado a conformarse con poco en esta temporada.
Y es que el cuadro bogotano le estaba apuntando a pelear el título de la Copa Libertadores Femenina, como lo ha hecho en otras ocasiones, y para ello la dirigencia hizo una inversión llamativa, la cual no se vio reflejada en cancha.
Santa Fe Femenino, con las manos vacías en este 2025
Cabe recordar que Santa Fe llegó a la Copa Libertadores luego de perder la final de la liga local contra Deportivo Cali por la vía de los penaltis. Así, se suma una nueva frustración en este año para el cuadro bogotano.
