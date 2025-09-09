Actualizado:
Santa Fe perjudicó a América en plena llegada de David González
Santa Fe le dio duro golpe a América de Cali durante la llegada de David González al banquillo técnico.
Continúa avanzando la fase del "todos contra todos" de la Liga BetPlay, ya se cumplió con la mitad de las jornadas pactadas y ahora la meta de los equipos está puesta en la fecha 11, en la cual clubes como América de Cali están obligados a recomponer su camino en cuanto a victorias si quieren llegar de nuevo a los cuadrangulares.
La 'mechita' no viene pasando por su mejor momento en la temporada 2025, el mercado de fichajes y la salida de varias figuras, entre ellas la de Jorge 'Polilla' Da Silva, dejó bastante afectado el rendimiento del equipo y ello también le habría costado la salida a Gabriel Raimondi. Sin embargo las directivas de América ya encontraron un nuevo director técnico, David González, recién salido de Millonarios y que podría debutar en la fecha 11 aunque en un escenario deportivo que no era el esperado por causa de Santa Fe.
Partidos de Santa Fe afectaron la visita de América en la Liga BetPlay
El semestre de clausura de la temporada 2025 ha traído consigo varias sorpresas en los distintos torneos que se están llevando a cabo, pero también una nueva final de la Liga BetPlay Femenina, en donde Santa Fe y Deportivo Cali vuelven a ser protagonistas.
La final de ida se llevará a cabo en el Estadio El Campín el domingo 14 de septiembre, misma fecha en la cual la plantilla masculina se encargará de recibir a Unión Magdalena por la fecha 11 de la competencia. Dos partidos se robarán las miradas de los fanáticos del Fútbol Profesional Colombiano, siendo esta prioridad y razón por la cual América de Cali y Fortaleza saldrían damnificados.
Como es costumbre en esta clase de enfrentamientos contra rivales como América o Nacional, Fortaleza gestiona el préstamo del Estadio El Campín, con el fin de dar ingreso a una gran cantidad de fanáticos de estos clubes y de paso obtener una ganancia, pero en esta ocasión Santa Fe les arruinó los planes y el compromiso se terminaría jugando el sábado 13 de septiembre en el Estadio de Techo.
🛫 Próximo partido: 🆚 Fortaleza CEIF ⚽— América de Cali (@AmericadeCali) September 8, 2025
📆 Sábado, 13 de septiembre
🕑 2:00 p.m.
🏟️ Estadio Metropolitano de Techo
📺 @WinSportsTV ➕ pic.twitter.com/FpDONB8krw
David González llega en el peor momento de América en la Liga BetPlay
Diego Raimondi le dejó una complicada tarea a David González en el cargo de América de Cali, ya que deberá sacarlo del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Actualmente el cuadro 'escarlata' ha disputado 8 partidos y es último, en el puesto 20, con tan solo seis puntos obtenidos en una victoria, tres empates y cuatro partidos perdidos.
