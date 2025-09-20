Santa Fe rompió el mercado de fichajes con mediocampista de Selección Colombia

Santa Fe se vuelve a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano tras anunciar un nuevo refuerzo de lujo para el mediocampo en la Copa Libertadores. La nueva incorporación del cuadro 'cardenal' cuenta con amplia experiencia a nivel nacional militando con grandes equipos como Medellín y Millonarios, pero también tiene recorrido en la Selección Colombia.

La escuadra bogotana quiere ir por todo en la Copa Libertadores y para ello las directivas del club y el respectivo cuerpo técnico ya comenzaron a trabajar en el mercado de fichajes, en donde ya se han confirmado la incorporación de destacadas figuras de nivel nacional e internacional, tal como es el caso de Juana Ortegón e Ysaura Viso, pero la última incorporación viene directo de la Selección Colombia e Independiente Medellín, la mediocampista, Ana Milé González.

Santa Fe confirmó el fichaje de Ana Milé González para la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe está a punto de disputar una nueva final de la Liga BetPlay, en la cual volverá a medir fuerzas contra Deportivo Cali en busca de romper la racha negativa de dos finales perdidas.

Sin embargo, las 'leonas' ya ganaron un importante logro, ya que se instauraron en la Copa Libertadores, competencia en la cual también tienen una deuda pendiente tras haber salido subcampeonas en dos ocasiones y por lo cual se estarían reforzando con lo mejor de lo mejor, razón que llevó al club a confirmar el fichaje de Ana Milé González.