Santa Fe rompió el mercado de fichajes con mediocampista de Selección Colombia
Independiente Santa Fe se sigue reforzando de la mejor manera para la Copa Libertadores y ya confirmó nuevo fichaje de Selección Colombia.
Santa Fe se vuelve a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano tras anunciar un nuevo refuerzo de lujo para el mediocampo en la Copa Libertadores. La nueva incorporación del cuadro 'cardenal' cuenta con amplia experiencia a nivel nacional militando con grandes equipos como Medellín y Millonarios, pero también tiene recorrido en la Selección Colombia.
La escuadra bogotana quiere ir por todo en la Copa Libertadores y para ello las directivas del club y el respectivo cuerpo técnico ya comenzaron a trabajar en el mercado de fichajes, en donde ya se han confirmado la incorporación de destacadas figuras de nivel nacional e internacional, tal como es el caso de Juana Ortegón e Ysaura Viso, pero la última incorporación viene directo de la Selección Colombia e Independiente Medellín, la mediocampista, Ana Milé González.
Santa Fe confirmó el fichaje de Ana Milé González para la Copa Libertadores
Independiente Santa Fe está a punto de disputar una nueva final de la Liga BetPlay, en la cual volverá a medir fuerzas contra Deportivo Cali en busca de romper la racha negativa de dos finales perdidas.
Sin embargo, las 'leonas' ya ganaron un importante logro, ya que se instauraron en la Copa Libertadores, competencia en la cual también tienen una deuda pendiente tras haber salido subcampeonas en dos ocasiones y por lo cual se estarían reforzando con lo mejor de lo mejor, razón que llevó al club a confirmar el fichaje de Ana Milé González.
La mediocampista de 20 años llega procedente de Medellín, con recorrido en Millonarios y experiencia en la Selección Colombia, habiendo militado incluso en el Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en el país durante 2024.
Precisión y calidad 🔥 para el mediocampo de las Leonas 🇮🇩.— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 20, 2025
¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙖 𝘼𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙡𝙚! pic.twitter.com/Yj0EjTxqaq
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
