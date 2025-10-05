Santa Fe se desinfló en Copa: Indpendiente del Valle le complicó la clasificación

Con el paso de las acciones en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, el equipo ecuatoriano empezó a mostrarse mejor parado sobre el terreno de juego. Las de la mitad del mundo, aprovecharon el despliegue físico por las bandas para generar opciones sobre la portería de Yessica Velásquez.

Fue allí cuando Yaritza Nicole Valencia se inventó una gran acción en la zona izquierda del campo para abrir la cuenta. La número 25 desbordó desde la izquierda y tiró el centro al área para que Cecil Aldana fuera la encargada de poner el 1-0 al minuto 33 del primer tiempo.

Santa Fe no se metió atrás e intentó dar pelea para llegar a la igualdad. En el minuto 63 llegó una acción que le daba ventaja a las bogotanas. Tras la revisión del VAR, la jueza del partido decidió expulsar a Cecil Aldana por una fuerte entrada sobre Andrea Pérez.

Más allá de eso, las rojas no pudieron aprovechar la ventaja numérica para llegar al empate. El onceno bogotano generó algunas opciones de peligro, pero no pudo marcar el empate para mantenerse con mejores chances matemáticas de cara a la última fecha.

Ahora, las cardenales deberán ganar ante Corinrhians o sumar y esperar una derrota de las ecuatorianas contra las bolivianas. Santa Fe definirá su paso a cuartos el próximo miércoles 8 de octubre desde las 06:00 p.m. hora colombiana.