Santa Fe se despide de otro campeón: Once Caldas el mayor interesado

Independiente Santa Fe terminó de gran manera el semestre de apertura 2025, habiendo quedado campeón frente a Independiente Medellín tras una sufrida final que se tuvo que definir en el Atanasio Girardot y que dejó como protagonista a Hugo Rodallega, quien se encargó de anotar el agónico gol de la victoria.

Con un marcador de 1-2 que consiguió en condición de visitante, Santa Fe se vistió como el nuevo campeón de la Liga BetPlay y desde ya piensa en los futuros retos, en donde tendrá que defender su título en el segundo semestre, la Copa BetPlay y el próximo año la Superliga y la Copa Libertadores. Para ello, Jorge Bava comenzó a tomar medidas al respecto con la estructura de su plantilla y dio de baja a Omar Albornoz, quien ya se despidió de la institución.

Omar Albornoz se despidió de Santa Fe

El experimentado defensor de 29 años dio por finalizado su paso por Independiente Santa Fe, club al cual arribó en el segundo semestre de la temporada 2024 y se afianzó rápidamente en la nómina titular del estratega Pablo Peirano. Sin embargo una delicada lesión lo dejó afuera de las canchas por varias semanas y su rendimiento futbolístico cuando regresó no fue el mismo, habiendo sido reemplazado por Christian Mafla.

Albornoz pudo celebrar la décima estrella y días después se confirmó su no renovación con el club, por lo cual decidió enviar un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que mencionó que no se quería ir, al menos no tan pronto, pero agradeció a los hinchas, compañeros y directivos del equipo por todo el apoyo que le brindaron.