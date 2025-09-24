Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 07:42
Santa Fe se la mandan cambiada: ya hay fecha de presentación de Bava en Cerro Porteño
Santa Fe vuelve a estar en el "ojo del huracán" y se queda sin técnico para lo que resta de la temporada.
Santa Fe se vuelve a convertir en protagonista del Fútbol Profesional Colombiano tras la reciente polémica que ocurrió con su director técnico, Jorge Bava, y la supuesta salida a mitad del semestre de clausura de la temporada 2025 rumbo a Paraguay.
El presidente del club, Eduardo Méndez, llevó a cabo una rueda de prensa en donde se encargó de aclarar la situación con el estratega uruguayo, comentó que mantiene contrato vigente con el cuadro 'cardenal', se pensaba renovarlo, pero parece que sus planes llegaron al final ya que en Paraguay ya sería confirmado como el nuevo DT de Cerro Porteño, tendría fecha de llegada, presentación y hasta del propio debut.
Cerro Porteño ya espera a Jorge Bava y le tiene fecha de presentación
Según se dio a conocer por distintos medios, Jorge Bava habría recibido una oferta formal por parte de Cerro Porteño en donde además se mencionaba que estaban dispuestos a pagar la cláusula de recisión de su contrato, un hecho que cada vez va tomando más fuerza, en especial después de las declaraciones que se dieron a conocer desde suelo paraguayo.
Elkin Kobs, el periodista deportivo de Canal Trece y muy cercano a Cerro Porteño, quien se encargó de revelar que Bava ya habría llegado a un acuerdo formal, el club de Paraguay también habría formalizado todo con Santa Fe y junto con ello ya estarían pactadas las fechas de su llegada, presentación oficial y el respectivo debut en el banquillo.
Según la información presentada por el periodista, Cerro Porteño estaría próximo a pagar la respectiva cláusula de su contrato y Bava simplemente se había quedado con Santa Fe para cumplir con el duelo de Copa BetPlay ante Medellín, pero después de ello estaría llegando el jueves a Paraguay, el viernes sería su presentación oficial y el sábado 27 de septiembre sería la fecha del debut en condición de visitante ante Sportivo Luqueño.
Jorge Bava es nuevo DT de Cerro Porteño. Llega con un palmarés impresionante en su corta carrera: campeón de la Liga de Colombia 2025-I con Santa Fe (décima estrella), y en Uruguay con Liverpool: Apertura 2022, Supercopa 2023, Intermedio 2023, Clausura 2023 y Campeonato Uruguayo… pic.twitter.com/DsSyYaPnyL— Elvιɴ Koвѕ (@elvinkobs) September 22, 2025
¿Cómo le ha ido a Jorge Bava dirigiendo a Santa Fe?
El rendimiento del estratega uruguayo en el banquillo de Santa Fe ha sido bastante bueno tras la salida de Pablo Peirano a principio de la temporada 2025. Desde entonces ha tenido la oportunidad de sumar 32 partidos con un rendimiento de ocho derrotas, 10 empates y 14 victorias en donde justo se encuentra la gran final ante Medellín y que le dio la décima estrella.
