Santa Fe se la mandan cambiada: ya hay fecha de presentación de Bava en Cerro Porteño

Santa Fe se vuelve a convertir en protagonista del Fútbol Profesional Colombiano tras la reciente polémica que ocurrió con su director técnico, Jorge Bava, y la supuesta salida a mitad del semestre de clausura de la temporada 2025 rumbo a Paraguay.

El presidente del club, Eduardo Méndez, llevó a cabo una rueda de prensa en donde se encargó de aclarar la situación con el estratega uruguayo, comentó que mantiene contrato vigente con el cuadro 'cardenal', se pensaba renovarlo, pero parece que sus planes llegaron al final ya que en Paraguay ya sería confirmado como el nuevo DT de Cerro Porteño, tendría fecha de llegada, presentación y hasta del propio debut.

Cerro Porteño ya espera a Jorge Bava y le tiene fecha de presentación

Según se dio a conocer por distintos medios, Jorge Bava habría recibido una oferta formal por parte de Cerro Porteño en donde además se mencionaba que estaban dispuestos a pagar la cláusula de recisión de su contrato, un hecho que cada vez va tomando más fuerza, en especial después de las declaraciones que se dieron a conocer desde suelo paraguayo.

Elkin Kobs, el periodista deportivo de Canal Trece y muy cercano a Cerro Porteño, quien se encargó de revelar que Bava ya habría llegado a un acuerdo formal, el club de Paraguay también habría formalizado todo con Santa Fe y junto con ello ya estarían pactadas las fechas de su llegada, presentación oficial y el respectivo debut en el banquillo.