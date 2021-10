Santa Fe superó el golpe de perder el clásico y quiere imponer condiciones contra América: Méndez

Independiente Santa Fe está listo para recibir este miércoles 20 de octubre a América de Cali en el partido de vuelta de la Superliga. El conjunto 'cardenal' cuenta con ventaja de 2-1 en la serie, luego de haberse impuesto en la ida en el Pascual Guerrero en el Pascual Guerrero.

En rueda de prensa previa al encuentro, Grigori Méndez, director técnico del equipo capitalino, dio las claves y los aspectos a tener en cuenta para controlar el ataque 'escarlata' y poder quedarse con el título.

"El rival va a querer imponerse y tenemos que ser colectivos en nuestra propuesta para imponer nuestras condiciones y contrarrestar las del rival. En una definición de un título debemos tener el máximo nivel de concentración, tenemos una ventaja que administrar y no podemos entrar confiados, hay que tener los pies sobre la tierra y luchar para conseguir la victoria que nos dé el título", afirmó.

Por otro lado, el estratega 'cardenal' se refirió al golpe que recibió Santa Fe el pasado fin de semana tras perder ante Millonarios en una edición más del clásico bogotano.

"Fue una derrota dolorosa. El fútbol da una oportunidad para disputar la victoria y estamos conectados para el reto que tenemos. Santa Fe es un grupo resiliente, los golpes se sienten, pero se absorben rápido, se viene una final", indicó.

Seguidamente, Méndez se refirió a cómo controlar a Adrián Ramos, principal referente de América en el frente de ataque que no jugó la ida por lesión.

"América no solo tiene un referente en ataque, tiene otras características peligrosas. Tenemos que estar concentrados, mirar los pequeños detalles e imponernos. No dejas el ritmo de juego por América. Será un partico cerrado. Ellos tienen circulación de balón y ponen jugadores en ataque, debemos estar atentos", explicó.

Finalmente, Grigori Méndez aclaró que a pesar de que la Superliga significa un título, Santa Fe seguirá trabajando para ganar en liga y clasificar entre los ocho.

"Hemos venido partido a partido, no podemos por una derrota en el clásico dejar atrás lo bueno que hacían los jugadores. El equipo saldrá a ganar desde el primer minuto. Estamos esperando un resultado positivo. No solo luchamos por la Superliga, si no que también por la Liga y la clasificación", puntualizó.