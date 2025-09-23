Santa Fe tomó decisión con Bava: confirmó cuánto tiempo se quedaría

Santa Fe se vuelve a convertir en protagonista del Fútbol Profesional Colombiano tras la reciente polémica que ocurrió con su director técnico, Jorge Bava, y la supuesta salida a mitad del semestre de clausura de la temporada 2025 rumbo a Paraguay.

Según se dio a conocer, el estratega uruguayo habría recibido una oferta formal por parte de Cerro Porteño en donde además se mencionaba que estaban dispuestos a pagar la cláusula de recisión de su contrato, pero el presidente del cuadro 'cardenal'. Eduardo Méndez, confirmó que la prioridad del equipo y del estratega será mantenerlo al menos por un año o año y medio.

Le puede interesar: Santa Fe tendría otra baja para la Libertadores: delicado esguince

Santa Fe ya tiene llamativa oferta para Jorge Bava

Jorge Bava se ha convertido en una de las piezas más importantes de Independiente Santa Fe, convirtiéndose en el estratega que rompió con una sequía de títulos de 9 años en la Liga BetPlay, que regresó al equipo a una fase de grupos de la Copa Libertadores y que le apunta a cerrar el 2025 con otro título, ya sea el bicampeonato de la liga o la Copa BetPlay, en donde van bien encaminados en cuartos de final.

Sin embargo la gran presencia de Bava en el FPC lo habría llevado a ser visto por Cerro Porteño de Paraguay, equipo que se comunicó con el estratega, mas no con Santa Fe, y le habría propuesto un llamativo contrato que lo beneficiaría a él y al 'león' por la millonaria cláusula que pagaría, la cual estaba estimada en 200.000 dólares.