Santa Fe Vs Cali EN VIVO 14 de septiembre Final Liga Femenina 2025
Actualizado:
Dom, 14/09/2025 - 16:54

EN VIVO Santa Fe Vs Deportivo Cali: Final Liga Femenina Betplay 2025

Santa Fe y Cali jugarán los primeros 90 minutos de la serie para definir al campeón.

Independiente Santa Fe recibe este domingo 14 de septiembre a Deportivo Cali en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de ida por la final en la Liga Femenina Betplay 2025.

El duelo entre 'cardenales' y 'verdolagas' arranca parta buscar al equipo que se coronará como el mejor del año. La final de vuelta se disputará en suelo caleño para sumar una nueva estrella a dos de los clubes más grandes de la categoría.

Santa Fe y Cali se verán las caras a partir de las 05:00 p.m. tars finalizar el duelo por el rentado masculino entre los cardenales y Unión Magdalena. Cabe recordar que ambos clubes ya tienen un tiquete asegura para la Copa Libertadores Femenina 2025. 

EN VIVO ⚽Santa Fe Vs Cali - Final Liga Femenina Betplay 2025

Santa Fe Vs Cali EN VIVO Final Liga Betplay Femenina 2025

El partido entre Santa Fe y Cali por la final de ida de la Liga Profesional Femenina se disputa este domingo 14 de septiembre a partir de las 5:00 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports y podrá seguirse por Antena 2.

