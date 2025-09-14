Independiente Santa Fe recibe este domingo 14 de septiembre a Deportivo Cali en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de ida por la final en la Liga Femenina Betplay 2025.

El duelo entre 'cardenales' y 'verdolagas' arranca parta buscar al equipo que se coronará como el mejor del año. La final de vuelta se disputará en suelo caleño para sumar una nueva estrella a dos de los clubes más grandes de la categoría.

Santa Fe y Cali se verán las caras a partir de las 05:00 p.m. tars finalizar el duelo por el rentado masculino entre los cardenales y Unión Magdalena. Cabe recordar que ambos clubes ya tienen un tiquete asegura para la Copa Libertadores Femenina 2025.