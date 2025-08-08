Santa Fe vs Millonarios sería aplazado tras riñas por concierto de cumbia en Bogotá

Gustavo Quintero, Secretario del gobierno distrital, reveló la primera medida oficial tomada con base en lo sucedido. El miembro del gobierno local confirmó que se han tomado las primeras medidas teniendo en cuenta la proximidad de dos encuentros claves en la capital.

Independiente Santa Fe y Millonarios se verán las caras en dos oportunidades en los próximos días. La primera será por los Cuadrangulares de la Liga Femenina en un partido programado para este sábado 9 de agosto y la segunda el miércoles 13 de este mismo mes en un encuentro adelantado por la fecha 17 de la Liga Betplay.

Ante la proximidad de los encuentros, Quintero confirmó que se solicitó a la Dimayor ajustar los calendarios para dar un poco de espacio a lo sucedido y permitir que no se genere una nueva escena de violencia. Por ello, en su cuenta oficial de 'X' el funcionario confirmó la petición.

"Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días. Por ello, en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto".