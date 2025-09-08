Santa Fe y Cali ya tienen definido el calendario completo en Libertadores

Queda poco menos de un mes para que la gloria eterna se dispute en Argentina para definir a la campeona de América en 2025. El anhelo es poder derrotar a Corinthians que es la actual ganadora y para dar ese golpe están Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, quienes competirán en suelo argentino desde la fase de grupos.

Vea también: “Hagan memoria”: Lorenzo lanzó dura autocrítica previo al duelo ante Venezuela

En el respectivo sorteo de la Copa Libertadores, los dos representantes de Colombia conocieron sus respectivos grupos. La campeona de la Liga BetPlay Femenina será cabeza del grupo D, mientras que la subcampeona estará en el A. Las dos instituciones colombianas tendrán desde la primera fase rivales complicados en busca de volver a dar un título internacional al país.

Santa Fe igualó contra Orsomarso en las semifinales y por marcador global se quedó con el primer cupo para la final del Fútbol Colombiano. Deportivo Cali venció a Atlético Nacional y las azucareras protagonizarán una nueva final. En ese sentido, las dos finalistas lograron clasificar para la Copa Libertadores.

A la espera de definir si Santa Fe irá como cabeza de grupo o si el Deportivo Cali se dará ese lujo, la CONMEBOL dio a conocer el fixture oficial de la primera fase que irá del 2 al 9 de octubre con partidos en muy poco tiempo. El 11 y el 12 se jugarán los cuartos de final, las semifinales el 14 y 15. La campeona se conocerá el 18 con la gran final. Ese mismo día también se disputará el tercer y cuarto puesto.

GRUPOS Y FIXTURE OFICIAL

En el Grupo A estará la subcampeona de la Liga BetPlay Femenina que compartirá zona con Corinthians, la campeona de Ecuador y Always Ready de Bolivia. Por su parte, en el Grupo D que tendrá a la ganadora de la final colombiana deberá enfrentar a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Le puede interesar: Lorenzo tiró vainazo por el 'fracaso': "Tuvimos 30 partidos invictos"

Por el Grupo A, la representante de Colombia arrancará enfrentando a Always Ready a partir de las 6 de la tarde hora colombiana. La suerte de la cabeza del grupo D iniciará ante Libertad de Paraguay. Este es el fixture completo de los equipos colombianos a la espera de definir la campeona de la Liga Femenina:

Jueves 2 de octubre

Always Ready vs representante 2 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) - 6:00 P.M.

Viernes 3 de octubre

Libertad vs representante 1 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) - 2:00 P.M.

Domingo 5 de octubre

Representante de Ecuador vs representante 2 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) - 6:00 P.M.

Lunes 6 de octubre

Lea también: Con la seriedad que se merece: Lorenzo responde si cambiará el equipo para enfrentar a Venezuela

Representante 1 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) vs Nacional de Uruguay – 2:00 P.M.

Miércoles 8 de octubre

Representante 2 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) vs Corinthians – 6:00 P.M.

Jueves 9 de octubre

Representante 1 de Colombia (Santa Fe o Deportivo Cali) vs Universidad de Chile – 2:00 P.M.