Santa Fe ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores

Llegó a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, la cual contó con varios cambios en cuanto a su formato, lo hizo más extenso e intenso, pero en el que Santa Fe y Deportivo Cali pudieron demostrar sus mejores cualidades deportivas para llegar a disputar otra final.

El cuadro caleño sigue manteniendo su hegemonía sobre las 'leonas' y les ganan su tercera final, alcanzándolas de paso en cuanto a títulos. Sin embargo ambas escuadrar lograron nuevamente quedarse con su respectiva participación en la Copa Libertadores, en donde la escuadra bogotana ya conoce sus rivales tras salir subcampeón.

Este será el grupo de Santa Fe para la Copa Libertadores

Se empiezan a contar los días para que inicie una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina y se empiezan a ultimar detalles para que todos salga como se tiene planeado y vuelva a ser un éxito.

Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para disputar el campeonato, en especial si ya conocen a sus rivales, tal como Santa Fe, la cual quedó en el grupo A.