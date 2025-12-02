Santa Fe ya sufre por Repetto: inesperada sorpresa en su contrato

Nadie quiere que un técnico se vaya, no es fácil. Hay cláusulas y por lo general son consecuentes. El profesor tiene contrato hasta diciembre, si en junio, nos da el título y de pronto le da por irse, indemnizarlo y ante eso nadie lo puede retener, aspiro que no sea, no hay cláusula.

Él terminará el contrato y si le sale una oferta y lo llaman del Barcelona, pues tendrá que irse, yo boy a retenerlo. Siempre he dirigido con responsabilidad económica. Si en junio es campeón y se lo lleva un equipo nos tocará sentar y mirar. No hay que empeñar el club porque hay que actuar coherente y responsablemente.

Ya a primera hora de este martes, durante una entrevista con Carlos Antonio Vélez había revelado los motivos por los que eligió llegar al cardenal: "Jugar la Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador y eso inclinó todo. Para mí es una de mis mejores experiencias a nivel de resultados, una final de Copa no se da todos los días".

Además, el uruguayo también apunto el objetivo en la Copa Libertadores 2026: "Hoy tengo una idea, pero no hay una definición sobre las decisiones que vamos a tomar. Hay jugadores que están dentro de mi idea de juego, pero hay que ver. Algunos jugadores terminan contrato y hay que analizar sobre todo pensando en que la Copa te exige más, necesitas un plantel más numeroso de lo normal, el desgaste es más intenso que en los partidos del campeonato local".