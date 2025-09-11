Actualizado:
Santa Fe ya tiene 4 fichajes asegurados para la Copa Libertadores
Santa Fe se comienza a reforzar para la Copa Libertadores y ya tiene 4 figuras aseguradas.
Independiente Santa Fe ha demostrado un proyecto ambicioso a lo largo de la temporada 2025, en donde su equipo masculino y femenino han conseguido destacar a nivel nacional en la Liga BetPlay y junto con ello concretar su presencia en torneo internacional, para ambos casos en la Copa Libertadores.
Sin embargo, ahora todas las miradas están puestas en las 'leonas', quienes están a punto de disputar otra final de la Liga BetPlay Femenina contra Deportivo Cali. Esta será la tercer final entre ambas escuadras y será el momento ideal para que Santa Fe rompa el historial negativo que tienen frente a ellas. Aunque mientras tanto, las directivas y cuerpo técnico encabezado por Omar Ramírez piensan también en la Copa Libertadores, por lo que ya habrían anunciado la llegada de cuatro jugadoras nuevas para ir en busca de la 'Gloria Eterna'.
Santa Fe se refuerza con 4 importantes jugadoras para la Copa Libertadores
El cuadro 'cardenal' está a punto de disputar una nueva final de la Liga BetPlay, en la cual volverá a medir fuerzas contra Deportivo Cali, equipo que le ha ganado ya dos finales. La serie comenzará el domingo 14 de septiembre en el Estadio El Campín, en donde se espera que la 'leonas' puedan hacer valer su ventaja de la localía para llegar con un marcador a favor a Cali.
Mientras llega el momento de disputar las respectivas finales de ida y vuelta de la competencia local, las directivas de Santa Fe llevaron a cabo varios movimientos en el mercado de fichajes para reforzarse de cara a la Copa Libertadores. Hasta el momento se ha confirmado la incorporación de cuatro figuras nuevas con gran trayectoria en equipos como Millonarios, América de Cali y a nivel internacional.
La primera jugadora en confirmarse fue Ysaura Viso, delantera que ya sabe lo que es vestir la camiseta del cuadro 'cardenal' y salir goleadora. A la atacante venezolana se suma la defensora de Orsomarso, María Carvajal, Leury Basanta, quien viene de América de Cali y la incorporación estrella que firmaría por dos años, Juana Ortegón, figura que viene de Millonarios y con gran trayectoria en distintas categorías de la Selección Colombia.
🇦🇹 Nuestra defensa Leury Basanta jugará en Independiente Santa Fe, en condición de préstamo durante la Copa Libertadores. 🤝 pic.twitter.com/W4fi4a42gA— América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) September 11, 2025
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
