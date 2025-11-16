Actualizado:
Santiago Arias contó sobre una "disputa" que tuvo con Yerry Mina
El lateral derecho antioqueño jugó todo el partido en la victoria de Colombia 2-1 sobre Nueva Zelanda.
Santiago Arias entregó su análisis tras la victoria 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda y habló en zona mixta sobre un momento particular del partido: la salida de James Rodríguez y el instante en el que debía definirse quién portaría la cinta de capitán en el tramo final.
Declaraciones de Santiago Arias tras Colombia 2-1 Nueva Zelanda
El lateral derecho reconoció que allí hubo un breve cruce de opiniones con Yerry Mina. “Hubo una pequeña disputa entre los dos, siempre de amigos, pero yo al final le dije que se la pusiera”, afirmó Arias, restándole dramatismo a la situación.
El experimentado defensor explicó que, para él, la cinta no define el liderazgo dentro del equipo. “El no tener la franja de capitán no te hace menos líder”, remarcó, dejando claro que en el grupo hay varios referentes.
Arias también destacó que los liderazgos se manifiestan de distintas maneras. “Como lo he dicho, hay líderes en el campo, fuera de él, y líderes de camerino”, comentó, subrayando la convivencia positiva entre los jugadores con más recorrido.
El futbolista de 33 años añadió que lo fundamental es mantener la unión dentro del plantel. “Lo importante es siempre apoyarnos y entender que no solo hay un capitán quien está al frente sino que estamos todos para apoyarnos”, señaló.
Arias aceptó que aún hay aspectos por mejorar en el funcionamiento del equipo. “Siempre hay errores, pero estamos a tiempo de mejorar”, afirmó con la mirada puesta en lo que viene para la Selección.
El lateral, referente del grupo y próximo a disputar su tercer Mundial, también valoró la entrega de sus compañeros en un partido difícil, que se resolvió con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.
Próximo partido de la Selección Colombia
Colombia ya piensa en su próximo amistoso del año: será ante Australia este martes 18 de noviembre en Nueva York, a las 8:00 p. m. (hora colombiana), en el último examen antes del cierre del 2025.
