Santiago Arias contó sobre una "disputa" que tuvo con Yerry Mina

Santiago Arias entregó su análisis tras la victoria 2-1 de Colombia sobre Nueva Zelanda y habló en zona mixta sobre un momento particular del partido: la salida de James Rodríguez y el instante en el que debía definirse quién portaría la cinta de capitán en el tramo final.

Declaraciones de Santiago Arias tras Colombia 2-1 Nueva Zelanda

El lateral derecho reconoció que allí hubo un breve cruce de opiniones con Yerry Mina. “Hubo una pequeña disputa entre los dos, siempre de amigos, pero yo al final le dije que se la pusiera”, afirmó Arias, restándole dramatismo a la situación.

El experimentado defensor explicó que, para él, la cinta no define el liderazgo dentro del equipo. “El no tener la franja de capitán no te hace menos líder”, remarcó, dejando claro que en el grupo hay varios referentes.

Arias también destacó que los liderazgos se manifiestan de distintas maneras. “Como lo he dicho, hay líderes en el campo, fuera de él, y líderes de camerino”, comentó, subrayando la convivencia positiva entre los jugadores con más recorrido.