Santiago Arias se le adelantó a Lorenzo; confesó si será convocado al Mundial

Santiago Arias ya se ve en el Mundial 2026

El futbolista fue titular en ambos compromisos y sorprendió a más de un hincha con su gran aplome luego de verse relegado en varios partidos de las pasadas Eliminatorias, jugador que demostró por qué lleva tres procesos mundialistas con la Selección Colombia.

Pues bien, una vez acabó el partido contra el equipo australiano, Santiago Arias habló con los micrófonos de Fútbol RCN y confesó su felicidad con el rodaje que tuvo en estos partidos, confesando que ya piensa en los rivales que enfrentará en el Mundial, asumiendo que con estas actuaciones ha ganado su cupo a la convocatoria al Mundial 2026.

“Un orgullo para mí jugar, tener esta secuencia, para mí y para mi familia, obviamente siempre dando todo por mí país”, empezó diciendo el lateral derecho.

“Importante por todo lo que se hace, con dos rivales fuertes, creo nos ayuda para lo que se viene, que creo vamos a enfrentar este tipo de rivales (en el Mundial), creo que puede ser una de las pruebas, equipos fuertes y compactos, diferentes a nosotros, más directos, en el primer tiempo nos costó, pero la idea es esa, aguantar y saber que con el talento que tenemos arriba podemos lograr el objetivo de marcar”, añadió Arias.