Mié, 19/11/2025 - 15:56
Santiago Arias se le adelantó a Lorenzo; confesó si será convocado al Mundial
El lateral derecho fue titular en los dos partidos de esta fecha FIFA de noviembre.
La Selección Colombia cerró su 2025 con dos triunfos en esta fecha FIFA de noviembre, 2-1 superó a Nueva Zelanda y 3-0 se impuso al equipo de Australia, conjunto ‘Tricolor’ que quiere ser protagonista en el Mundial del 2026 y por qué no pelear el título.
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo utilizó estos partidos para ver a jugadores que pelean su cupo para entrar a la convocatoria final, allí apareció Santiago Arias, jugador de 33 años que para algunos ya había cumplido su ciclo en la selección, sin embargo, en los dos partidos de esta fecha FIFA demostró un destacado nivel, siendo sólido en defensa y generando opciones de ataque llegando al campo rival.
Santiago Arias ya se ve en el Mundial 2026
El futbolista fue titular en ambos compromisos y sorprendió a más de un hincha con su gran aplome luego de verse relegado en varios partidos de las pasadas Eliminatorias, jugador que demostró por qué lleva tres procesos mundialistas con la Selección Colombia.
Pues bien, una vez acabó el partido contra el equipo australiano, Santiago Arias habló con los micrófonos de Fútbol RCN y confesó su felicidad con el rodaje que tuvo en estos partidos, confesando que ya piensa en los rivales que enfrentará en el Mundial, asumiendo que con estas actuaciones ha ganado su cupo a la convocatoria al Mundial 2026.
“Un orgullo para mí jugar, tener esta secuencia, para mí y para mi familia, obviamente siempre dando todo por mí país”, empezó diciendo el lateral derecho.
“Importante por todo lo que se hace, con dos rivales fuertes, creo nos ayuda para lo que se viene, que creo vamos a enfrentar este tipo de rivales (en el Mundial), creo que puede ser una de las pruebas, equipos fuertes y compactos, diferentes a nosotros, más directos, en el primer tiempo nos costó, pero la idea es esa, aguantar y saber que con el talento que tenemos arriba podemos lograr el objetivo de marcar”, añadió Arias.
El jugador que se queda sin Mundial tras la actuación de Santiago Arias
Uno de los futbolistas que fue ganando convocatorias con el técnico Néstor Lorenzo en los últimos partidos de Eliminatorias fue Andrés Felipe Román, lateral de Atlético Nacional que ha hecho méritos de vestir la camiseta de la Selección Colombia, pero que no ha tenido muchos partidos con la ‘Tricolor’, jugador que tras la actuación de Arias se quedaría sin esa chance de ir al Mundial.
