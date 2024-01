Santiago Arias tiene nuevo equipo: firmó por dos años y ya fue presentado

✍🏽 Duas Copas do Mundo. Experiências no futebol da Europa, América do Norte e América do Sul. Um cidadão do mundo, pronto para o clube que é o Mundo. Bienvenido, @santiagoarias13! Tudo sobre o 'Homem-Aranha' colombiano ➡️ https://t.co/430OzXgnhQ #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/xQGKu2aIm4