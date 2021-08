Santiago Solari pone en duda la continuidad de Nicolás Benedetti en América de México

El argentino Santiago Solari, entrenador de las Águilas del América, se negó este viernes a confirmar la continuidad del colombiano Nicolás Benedetti en el equipo líder de la clasificación del torneo Apertura 2021 mexicano.

"Nico viene a la convocatoria (para el partido del sábado ante León), pero con respecto al mercado, hasta que no cierre es difícil saber o decir la plantilla definitiva", explicó en rueda de prensa.

En las últimas horas, medios locales han vinculado a Benedetti con el Mazatlán del técnico español Beñat San José, sin embargo, Solari convocó al centrocampista de 24 años para la visita de este sábado al León en la séptima jornada del Apertura.

El antiguo estratega del Real Madrid dijo que espera que la directiva del América refuerce a su equipo con un extremo por derecha para sustituir al ecuatoriano Renato Ibarra y al argentino Leonardo Suárez, quienes por lesiones estarán varios meses de baja.

"Me reafirmo en lo que he comentado, es pertinente y necesario (un refuerzo). Cuando se arman los planteles no se hacen para un rato ni un entrenador, sino para el club y el futuro. Trataré de hacer lo mejor posible y el club también", agregó el técnico de 44 años.

En el duelo ante el León, el América se juega el primer lugar de la tabla ya que el equipo ubicado en el Bajío mexicano es el segundo mejor en la clasificación con 13 puntos, tres menos que las Águilas.

Solari no quiso hablar del trabajo del argentino Ariel Holan como entrenador del León ya que a su parecer los protagonistas son los futbolistas.

"Los que hacen el fútbol son los futbolistas. Yo sé que se habla de los entrenadores o acaparan protagonismos, pero los principales protagonistas son los jugadores, los que ponen su físico a disposición, su pasión, y va más sobre ellos que sobre nosotros", señaló.

El oriundo de Santa Fe valoró de forma positiva que desde que llegó al América el torneo pasado, tenga un récord de 20 victorias, cuatro empates y cinco derrotas tanto en la Liga como en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"El equipo lo representan sus jugadores, nosotros tratamos de apoyar, toda la estructura desde el dueño a nosotros a los que apoyan en cada departamento. Para mí nuestros jugadores son todos estrellas", finalizó.