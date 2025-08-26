Santos anunció a su nuevo técnico y junto con ello el plan con Neymar

El argentino Juan Pablo Vojvoda espera "ayudar" a Neymar y el Santos a dejar atrás su crisis en el fútbol brasileño, según dijo este martes en su presentación como nuevo entrenador del antiguo equipo de Pelé.

"Imagino a un Neymar determinante, que disfrute jugando al fútbol, porque él hace disfrutar a la gente", comentó Vojvoda, de 50 años, en rueda de prensa.

"Voy a aprender con Neymar. No es cualquier jugador, es uno de los mejores del mundo", agregó. "Quiero ayudar".

Vojvoda fue anunciado el viernes pasado como director técnico del Peixe, tras la aplastante derrota 6-0 sufrida ante el Vasco da Gama en el Brasileirão que le costó el despido a Cléber Xavier.

Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite, dirigió el domingo como interino en la caída 2-0 del equipo paulista con el Bahia, con Neymar suspendido por tarjetas amarillas.

Tras cerrar a finales de julio su ciclo con el Fortaleza, humilde club del nordeste de Brasil que dirigía desde mayo de 2021, Vojvoda tiene el desafío de resucitar al Santos, decimoquinto en la liga con 21 puntos en 20 partidos, luchando por evitar el descenso.