Santos Borré aseguró que no piensa en irse de River

Rafael Santos Borré se siente muy cómodo en River y no desaprovecha ninguna oportunidad para anotar y demostrar todas sus cualidades como atacante goleador. El futbolista colombiano ha sido el jugador de nuestro país que más ha crecido bajo el mando de Marcelo Gallardo y por eso está cerca de convertirse en el máximo goleador desde la llegada del técnico, podría concluir la Superliga como máximo anotador y no piensa mucho en lo que viene para la 2020/21.

Lea también: Daniel Galán cayó en la primera ronda del Australia Open ante Tabilo

En diálogo con el diario Clarín, el futbolista dejó claras sus prioridades, aseguró que su idea siempre está enfocada en el equipo y, pese a la crisis económica en Argentina, no piensa en marcharse. "Todavía falta camino por transitar en la Superliga pero este primer partido era muy decisivo. Fue el que nos permitió ponernos líderes y dependemos de nosotros para conseguir el torneo local que es el objetivo que tenemos en este inicio de año", afirma el encargado de anotar los dos goles de River contra Independiente.

Sus anotaciones contra el 'Rojo' le permitieron convertirse en goleador de la Superliga, sin embargo, lo importante para él es el título. "Es muy importante. Pero lo más importante es que el equipo siga sacando resultados y pueda llegar a coronarse", afirma. Y aunque está cerca de superar a Alario y de convertirse en el máximo goleador desde la llegada del técnico, agrega: "No pienso en eso, sino en seguir trabajando y haciendo goles que le sirvan al equipo para poder ganar partidos".

Respecto a la Libertadores perdida y a lo que viene, no baja los brazos. "Lamenté mucho no haber tenido la Libertadores del año pasado. Nos dio bronca por cómo se dio el partido, más allá de que yo haya hecho el gol, porque para ganar el título alguno tenía que anotar. Era un momento lindo en lo grupal. (Por lo tanto) estar en la final de Río de Janeiro es uno de los objetivos de este año".

Le puede interesar: James Rodríguez, cerca de volver: Zidane explicó la polémica del colombiano

Y concluyó hablando de su futuro, un aspecto que le ha generado bastantes inquietudes, es sincero: "No estoy pensando en irme. Estoy tranquilo. En River hay un lindo grupo que pelea por todo. Es difícil entender la economía argentina. a veces no me explico cómo hace una persona que tiene el dinero justo para sostenerse. Que el país esté así no le hace bien a nadie. A pesar de todo lo que está viviendo, Argentina es un país muy fuerte. Aquí vienen muchos colombianos, sobre todo a buscar posibilidades de estudio, y son muy bien recibidos".