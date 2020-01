Santos Borré habló de su presente, sus metas y no se olvidó del Cali

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores en los que más confía Marcelo Gallardo y el atacante colombiano ha sabido responder a las expectativas del técnico argentino, quien ha sabido llevarlo, manejar sus momentos difíciles y aconsejarlo cuando lo necesita. De esta forma, el goleador exDeportivo Cali, ha logrado consolidarse, aparecer cuando se lo necesita y ser uno de los habituales titulares del equipo de Núñez, que desde la llegada de Gallardo ha disfrutado de grandes éxitos.

Teniendo esto en cuenta, Santos Borré habló con la agencia 'Playersnet' y se refirió a su paso por Europa, a su llegada a River y a la forma en la que quiere seguir avanzando en su carrera, en la que sueña consolidarse con la Selección, en un club del 'Viejo Continente' y volver a Colombia para darle cierre en el club en el que inició todo, Deportivo Cali.

"Al principio fue complicado porque no pensaba volver a Suramérica, pensaba mantenerme en Europa y seguir jugando en LaLiga. Luego todo cambió cuando recibí las llamadas de Francescoli y Gallardo. Supe que el club tenía mucho interés, un proyecto lindo y organizado del cual yo quería hacer parte", aseguró el futbolista sobre su llegada a Argentina.

Posteriormente, sobre el partido con Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2019, encuentro en el que tuvo la posibilidad de anotar y, además, que se había perdido en 2018, cuando la final tuvo que disputarse en Madrid, fue claro: "Fue difícil encontrarnos con Boca después de lo vivido en la final, para ellos iba a ser una revancha, pero nosotros queríamos seguir haciendo historia y marcando el camino. En el Monumental el equipo lo demostró y desde el primer minuto salimos a buscar el partido".

Y sobre su gol en ese partido afirmó: "Se empezaron a prender todos los foquitos de los celulares y pensé que mucha gente estaba grabando ese penal. Yo estaba tranquilo, sentía que iba a ser gol y se sintió una explosión en todo el estadio". Luego, refiriéndose al partido contra Fluminense, solo tuvo palabras de orgullo por lo alcanzado: "Era un equipo duro que analizamos durante mucho tiempo. Hicimos un partido espectacular, el equipo estuvo muy sólido, lastimosamente se nos escapa en el final, pero estoy muy orgulloso de este equipo, de lo que conseguimos y de lo que somos como familia".

Finalmente, concluyó refiriéndose a sus planes a futuro, en el que quiere consolidarse en la Selección, en Europa y no se olvida de Deportivo Cali: "Quiero seguir creciendo y aprendiendo en River y en algún momento tener la oportunidad de volver a Europa y conseguir cosas importantes. Me gustaría jugar Eliminatorias con mi Selección, poder consolidarme como el delantero de Colombia y por qué no pensar en un Mundial. Después me gustaría, cuando llegué el momento, retirarme en Deportivo Cali".