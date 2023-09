Borré confirmó motivo para fichar por Werder Bremen: la Selección Colombia fue clave

Rafael Santos Borré fue uno de los hombres de la Selección Colombia que cambió de equipo en el pasado mercado de fichajes. El atacante manifestó que hubo varias razones claves para inclinarse por el Werder Bremen.

Entre las opciones que tenía el atacante barranquillero aparecía la posibilidad de que dejará el Frankfurt para irse a la liga española. Sin embargo, el delantero tricolor decidió apostar por seguir su carrera en Alemania.

Durante su primera conferencia de prensa como jugador del conjunto verde, el colombiano habló sobre las razones para elegir el club. Una de ellas está ligada fuertemente con su presente en la Selección Colombia.

“Estoy feliz de estar aquí, ya he podido disfrutar del estadio y del ambiente (vio la goleada 4-0 sobre Mainz 05 antes de la fecha FIFA). También me gusta mucho la ciudad, aunque todavía no he podido ver mucho. Todo es muy familiar”, dijo inicialmente Borré sobre sus primeros días en el equipo.

El delantero apuntó que quería continuidad y minutos para seguir en la órbita de la tricolor:“Se decidió el último día, también había otras opciones, algunas de España por ejemplo. Quería jugar en un nuevo club y me alegro de que fuera el Werder, porque aquí espero un mayor desarrollo. Para mí fue muy importante permanecer en la Bundesliga, porque en otra liga me habría llevado más tiempo adaptarme. Pero quiero ayudar al equipo rápidamente”

Finalmente, el jugador destacó que ha tenido un progreso profesional importante y se siente orgullos de ello: “El éxito me enorgullece personalmente y me da mucha confianza en mí mismo. Estoy preparado para mi nuevo rol aquí. El equipo puede beneficiarse de mi experiencia. Eso nos demostró entonces que juntos como equipo somos capaces de lograr todos nuestros objetivos”.

Por ahora, se espera que Borré pueda sumar sus primeros minutos con el Bremen. El colombiano busca volver a ser titular para ser la primera opción de ataque de la Selección Colombia en las Eliminatorias.