Santos Borré tiene nuevo entrenador en Inter: dirigió un colombiano y fue confirmado

El Internacional de Porto Alegre anunció este jueves la contratación del director técnico brasileño Roger Machado para reemplazar al argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, destituido hace una semana debido a los flojos resultados del equipo.

"Sport Club Internacional anuncia que llegó a un acuerdo para anunciar a Roger Machado como nuevo entrenador", dijo el club en un comunicado en su sitio en internet.

El nuevo técnico "firma contrato hasta diciembre de 2025", agregó.

Machado, de 49 años, comandaba desde enero al Juventude, club recién ascendido a la primera división del fútbol de Brasil.

Su llegada a Porto Alegre fue motivada por el buen rendimiento en el modesto once de Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul (sur).

Logró el subcampeonato del Campeonato Gaúcho, clasificó a octavos de final de la Copa do Brasil y lo dejó en la 12ª plaza en el Brasileirao, con cinco puntos por encima del descenso y dos partidos pendientes.

En el 'Colorado' sustituirá a Coudet, curiosamente destituido la semana pasada tras perder 2-1 en casa contra el Juventude de Machado en la ida de la tercera fase de la Copa.

Como jugador, el nuevo timonel fue un ídolo del gran rival del Inter, el Gremio de Porto Alegre, en el que militó durante diez temporadas y con el que conquistó, entre otros, la Copa Libertadores de 1995, el Brasileirao de 1996 y tres Copas do Brasil.

En 2014 inició su andadura en solitario como entrenador, precisamente en el Juventude, y posteriormente dirigió a varios de los grandes clubes brasileños como Gremio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense y Bahia.

Machado, uno de los pocos entrenadores negros de Brasil, llega a un Inter en plena crisis de resultados a pesar de contar con jugadores de cartel internacional, como el ecuatoriano Enner Valencia, el colombiano Rafael Santos Borré y el uruguayo Sergio Rochet.

Decimotercero en el Brasileirao, a 17 puntos del líder Botafogo y a cuatro del descenso (aunque con cuatro partidos menos), el 'Colorado' cayó el martes 1-0 en el playoff de ida para los octavos de la Copa Sudamericana de visita ante Rosario Central.