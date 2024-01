Santos tomó contundente decisión sobre el futuro de Alfredo Morelos

Para nadie es un secreto que el descenso en uno de los clubes más importantes del continente sudamericano dejó con varias complicaciones a jugadores del Santos de Brasil. Bajar por primera vez en la historia a la segunda división brasileña, dejó mal parado a la institución en temas financieros, que deben arreglar con su plantel. De hecho, uno de los que más se vería afectado, es el colombiano, Alfredo Morelos.

Después de su paso por el Helsinki y por el Rangers de Finlandia y Escocia respectivamente, Alfredo Morelos recaló en el Santos. Su trayectoria con el ‘Peixe’ no empezó de la mejor manera por los malos resultados y por una lesión que lo mermó. Además, solo pudo estar dentro del terreno de juego en tres partidos.

Antes de enfrentar el reto del ascenso, Santos tendrá que jugar el Campeonato Paulista, en donde se verá las caras con viejos conocidos de la primera división. Para estos compromisos, la primera gran novedad que dio el club fue que no contaría con Alfredo Morelos en los primeros juegos del certamen.

Curiosamente, la no inclusión en la convocatoria para el Campeonato Paulista que inicia el sábado 20 de enero dejó a los aficionados sorprendidos por la ausencia de Alfredo Morelos, que mantiene la ilusión de quedarse y ganarse el puesto en el club con el reto de ascenderlo. No es por una lesión, sino por un tema entre el elenco brasileño y el delantero colombiano ex Deportivo Independiente Medellín.

La inminente y contundente decisión del Santos de Brasil pasa porque Marcelo Teixeira, presidente de la institución busca que Alfredo Morelos pueda recortar su salario, siendo uno de los mejores pagados del club. Sin duda alguna, la situación del descenso dejó mal a la economía del ‘Peixe’.

Afortunadamente, Alfredo Morelos espera que lo inscriban pronto, pues ya llegó a un acuerdo con Santos para reducir un poco más su salario. El club debutará en el Paulista, contra el Botafogo RP de la Serie B.